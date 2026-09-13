Domingo, 13 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

BRICS CUMBRE

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Nueva Delhi.- Concluye en la India la cumbre de los BRICS de 2026, un encuentro de dos días que reúne en Nueva Delhi a los líderes de este bloque de economías emergentes recientemente ampliado, con las guerras de Irán y Ucrania y la incertidumbre económica marcando la agenda.

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SUECIA ELECCIONES

Estocolmo.- Suecia, en la que ha gobernado en minoría una coalición de derecha los últimos cuatro años, celebra elecciones legislativas, a las que la oposición de centroizquierda llega, en principio, como favorita.

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BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo.- El partido del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, convoca este domingo manifestaciones en las principales ciudades del país, en un momento en el que las encuestas le dan un empate con el senador Flávio Bolsonaro de cara a una eventual segunda vuelta de los comicios.

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IRÁN GUERRA

Teherán - Muchos iraníes temen ahora mismo más el empobrecimiento que a la guerra tras el lanzamiento de una operación de Estados Unidos para aislar aún más financieramente al país persa y el bloqueo de sus puertos.

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ADEMÁS

EEUU TRUMP

Washington.- La afición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a rebautizar accidentes naturales para remarcar el dominio de su país sobre ellos, como el reciente cambio del fronterizo lago Ontario a lago América, evoca la manera en la que por años la nación ha reclamado como suyo el nombre de todo un continente.

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ARTE MEDIO AMBIENTE

Atenas - Una instalación artística temporal, que representaba sobre la arena de una playa virgen a dos enormes hombres prehistóricos atacando con lanzas una plataforma petrolífera en alta mar, ha sido la peculiar protesta contra la extracciones en el mar Jónico expuesta este verano en la isla griega de Ozoní

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ANDY WARHOL

París - La exposición 'Andy Warhol, la línea y la imagen' rescata en en el Museo parisino de Luxemburgo al Andy Warhol dibujante, una faceta de su carrera a menudo opacada por su fascinación por las máquinas y la reproducción mecánica, pese a que fue su puerta de entrada al mundo del arte y lo practicó hasta el final de su vida.

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EEUU TELEVISIÓN

Beverly Hills (EE.UU.).- La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA, en inglés) celebra en la ciudad californiana de Beverly Hills la tradicional gala del té previa a los premios Emmy, un evento que reunirá a estrellas como Quinta Brunson, Patricia Arquette y Stephen Graham para festejar lo mejor de la televisión e impulsar sus programas de apoyo a creadores emergentes.

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- Los Ángeles (EE.UU.).- PREMIOS EMMY.- El drama médico 'The Pitt' regresa este año a los Emmy en busca de la gloria frente al impulso de la comedia de terror 'Widow's Bay', que pisa fuerte en los pronósticos de los galardones más prestigiosos de la televisión, cuya ceremonia se celebrará el 14 de septiembre, tras consagrarse en las categorías técnicas. (Texto) (Foto)

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PARAGUAY DICTADURA - Asunción - Un videojuego para teléfonos móviles revive la memoria de la represión de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) durante la llamada 'Pascua Dolorosa', uno de los episodios más violentos contra la sociedad civil de Paraguay durante el mandato del fallecido autócrata latinoamericano. Por Ron González.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Activistas de derechos humanos en Venezuela convocan a una vigilia por la libertad de los presos políticos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Beverly Hills.- EEUU TELEVISIÓN.- La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA, en inglés) celebra en la ciudad californiana de Beverly Hills la tradicional gala del té previa a los premios Emmy, un evento que reunirá a estrellas como Quinta Brunson, Patricia Arquette y Stephen Graham para festejar lo mejor de la televisión e impulsar sus programas de apoyo a creadores emergentes.

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Los Ángeles.- PREMIOS EMMY.- El drama médico 'The Pitt' regresa este año a los Emmy en busca de la gloria frente al impulso de la comedia de terror 'Widow's Bay', que pisa fuerte en los pronósticos de los galardones más prestigiosos de la televisión al consagrarse en las categorías técnicas (Texto) (Foto)

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- Cynthia Erivo encabeza este domingo una jornada de grandes intérpretes en el TIFF con 'Prima Facie', sobre una abogada que descubre las limitaciones del sistema judicial, junto con Laura Linney, Rhys Ifans y Amanda Seyfried, además del documental 'Pretenders', sobre Chrissie Hynde. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- El director Zach Cregger y el actor Austin Abrams llegan a México para presentar el regreso de ‘Resident Evil: Noche Cero’, ambos cuentan a EFE de la expansión de este universo originado en las consolas de los videojuegos y que ha cobrado vida en la pantalla grande (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- El escritor Eduardo Sacheri habla con EFE sobre “las sombras de la guerra” en medio de las estrategias injerencistas del presidente Donald Trump en países de Latinoamérica, especialmente en el caso de la soberanía de las Islas Malvinas, tema del que escribe en su reciente libro ‘Que quedará de nosotros’. (Texto)(Foto)

Sao Paulo.- BRASIL ELECCIONES.- El partido del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, convoca este domingo manifestaciones en las principales ciudades del país, en un momento en el que las encuestas le dan un empate con el senador Flávio Bolsonaro de cara a una eventual segunda vuelta de los comicios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU TRUMP.- La afición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a rebautizar accidentes naturales para remarcar el dominio de su país sobre ellos, como el reciente cambio del fronterizo lago Ontario a lago América, evoca la manera en la que por años la nación ha reclamado como suyo el nombre de todo un continente. (Texto)

Río de Janeiro.- ROCK IN RIO.- Última noche de conciertos del festival musical Rock in Río, en el Parque Olímpico de Río de Janeiro. (Texto) (Foto)

18:45GMT.- Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) proyecta ante el público 'El ser querido' ('The Beloved'), película española dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem, Victoria Luengo y Raúl Arévalo. (Texto)

20:00GMT.- Nueva York.- EEUU MODA.- La marca mexicana Campillo presenta su nueva colección en la Semana de la Moda de Nueva York.

23:20GMT.- Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) proyecta ante el público 'Amarga Navidad' ('Bitter Christmas'), película española de Pedro Almodóvar protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón y Victoria Luengo. (Texto)

Europa

Estocolmo.- SUECIA ELECCIONES.- Suecia, en la que ha gobernado en minoría una coalición de derecha los últimos cuatro años, celebra elecciones legislativas, a las que la oposición de centroizquierda llega, en principio, como favorita. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA ULTRADERECHA.- Segundo día de manifestaciones de rechazo a Alternativa para Alemania (AfD) en varias ciudades alemanas convocadas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, tras la victoria electoral del domingo en Sajonia-Anhalt de esta formación de ultraderecha.

16:00GMT.- Londres.- R.UNIDO PATRIMONIO.- El Barbican de Londres da en adopción sus plantas antes de la restauración de su icónico jardín invernadero que comenzará a principios de 2027 y durará tres años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio y África

Damasco.- SIRIA ARTE.- Arranca la primera edición de la Semana del Arte de Siria, con la Unión Europea (UE) y el Ministerio de Cultura sirio como patrocinadores, y que tiene lugar en Damasco en medio del proceso de transición del país tras la caída del régimen del ex presidente Bachar al Asad en diciembre de 2024.

Asia

Tokio.- JAPÓN ELECCIONES.- La prefectura japonesa de Okinawa celebra elecciones para elegir a su gobernador, en las que el independiente Denny Tamaki buscará su tercer mandato al frente del sureño archipiélago.

Nueva Delhi.- BRICS CUMBRE.- Concluye en la India la cumbre de los BRICS de 2026, un encuentro de dos días que reúne en Nueva Delhi a los líderes de este bloque de economías emergentes recientemente ampliado, con las guerras de Irán y Ucrania y la incertidumbre económica marcando la agenda. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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