El Festival Cordillera celebra la diversidad de la música iberoamericana

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Bogotá, 12 sep (EFE).- La diversidad musical de Iberoamérica se celebró este sábado en el primer día del Festival Cordillera, que reunió en Bogotá a miles de fanáticos en cuatro escenarios en los que la identidad cultural de la región fue protagonista bajo el lema 'El futuro es latino'.

El espacio principal, llamado Cordillera como el festival, comenzó la tarde con el cantante argentino de reggae rock Dread Mar-I, quien al ritmo de clásicos como 'Tú sin mí' y 'Así fue' cautivó al público.

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Este escenario, el más grande del evento, también recibió por la noche al argentino Andrés Calamaro y al colombiano Beéle, en un cambio completo de género musical, que pasó del rock con el primero a cerrar con reguetón con el segundo.

El bullerengue, el mapalé y los tambores inauguraron el escenario Aconcagua con la presentación de la cantadora Nelda Piña, quien reivindicó la música tradicional caribeña en este festival internacional.

Los argentinos Emmanuel Horvilleur, exintegrante de la banda Illya Kuryaki and the Valderramas, y la agrupación de cumbia Ke Personajes abrieron el escenario Cotopaxi, el único techado en el parque Simón Bolívar que cubrió a los fanáticos de una tenue lluvia que cayó por la tarde.

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La banda argentina Kapanga fue una de las responsables de abrir el escenario Cocuy, un espacio más pequeño que recibió a grupos alternativos de música latinoamericana.

Kapaga eligió Bogotá para celebrar sus 30 años de trayectoria con un concierto en el que los asistentes disfrutaron con saltos, movimientos energéticos y rondas -con empujones incluidos- típicas de un 'pogo' de rock.

Le siguió la emblemática banda colombiana Poligamia, que se presentó con su vocalista y fundador Andrés Cepeda, e hizo un repaso por sus éxitos, como 'Capitalino' y 'Desvanecer'.

El parque Simón Bolívar, el más grande e importante de Bogotá, también se convirtió en una vitrina de artistas que expusieron sus creaciones, desde ropa, pasando por artesanías y hasta cuadros.

El festival continúa este domingo con la presentación de los puertorriqueños Ricky Martin y Draco Rosa, quien recibió la nacionalidad colombiana en junio de este año.

El cartel se completa con la participación del proyecto en solitario de Andrés Cepeda, los mexicanos Caifanes, los españoles Mago de Oz y Jarabe de Palo -que tendrá como cantante invitado al puertorriqueño Pedro Capó, quien rendirá un homenaje al fallecido líder de la banda, Pau Donés-, y los argentinos Tan Biónica, Dante Espineta y Virus, entre otros artistas internacionales. EFE

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(foto)(video)