EEUU autoriza un nuevo paquete de ayuda de un millón de dólares para las víctimas de la riada en Nepal

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El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este sábado que proporcionará un nuevo paquete de ayuda dotado de un millón de dólares (unos 860.000 euros) dirigido a las labores forenses realizadas por la Policía de Nepal tras la devastadora riada.

"Como parte de nuestros esfuerzos para apoyar al Gobierno de Nepal en la identificación de las víctimas de las inundaciones (...) el Departamento de Estado ha aprobado un millón de dólares para brindar apoyo forense a la Policía de Nepal. Estamos colaborando estrechamente con la Policía de Nepal para identificar las necesidades más prioritarias, incluidos los kits de análisis de ADN", reza el comunicado oficial.

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Con esta nueva financiación, la cartera de Exteriores de Washington ha proporcionado más de cinco millones de dólares (más de 4,3 millones de euros) asistencia alimentaria y sanitaria desde las devastadoras inundaciones registradas el pasado 26 de agosto en el norte del país.

Asimismo, el comunicado afirma que los especialistas forenses del FBI (el servicio de inteligencia interior del país) también están colaborando con la Policía nepalí para "ayudar en la identificación de las víctimas del desastre y proporcionar conocimientos humanitarios especializados, ayudando a las autoridades a identificar a las víctimas y a dar respuestas a las familias de los ciudadanos estadounidenses y a todas las víctimas de la tragedia".

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Por otro lado, el Ejército estadounidense ha entregado 5.000 artículos especializados para la recuperación de víctimas de desastres y ha ofrecido recursos de emergencia para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate.

"Esta operación evoluciona rápidamente y estamos colaborando estrechamente con nuestros socios locales sobre el terreno para adaptarnos a las condiciones cambiantes. Como ha reiterado el Secretario (de Estado, Marco Rubio), Estados Unidos está dispuesto a colaborar estrechamente con el Gobierno de Nepal para seguir brindando asistencia adicional que responda directamente a las necesidades de Nepal", ha concluido.

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Más de 1.370 personas han muerto y más de 5.000 siguen desaparecidas a causa de las devastadoras inundaciones registradas el pasado 26 de agosto en el norte de Nepal, situado en la frontera con China. A estas cifras se suman casi 50 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino a causa de la misma tragedia, así como tres cadáveres recuperados en India.