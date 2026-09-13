Palestina celebra el respaldo de los BRICS a su causa y pide medidas concretas para acabar con la ocupación

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El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Diáspora palestino ha valorado positivamente este sábado la declaración adoptada por los líderes de los BRICS durante su XVIII cumbre, celebrada en Nueva Delhi (India) los días 12 y 13 de septiembre, al considerar que recoge un amplio respaldo a los derechos nacionales del pueblo palestino, y ha demandado propuestas concretas para poner fin a la ocupación israelí.

La diplomacia palestina ha destacado especialmente que los países miembros del grupo --que engloba a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros países-- rechacen cualquier intento de expulsión o desplazamiento forzoso de la población palestina de sus territorios, incluida Jerusalén. Asimismo, ha reiterado su llamamiento a respaldar una solución al conflicto con Israel basada en el reconocimiento de dos Estados.

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Entre los elementos considerados especialmente relevantes por el Gobierno palestino figura también el apoyo a la incorporación plena del Estado palestino en la ONU, así como a la creación de un Estado independiente, soberano y viable sobre las fronteras anteriores a la guerra de junio de 1967, con Jerusalén como capital.

Exteriores ha puesto igualmente en valor el respaldo expresado por los BRICS a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y a su mandato, así como las referencias a la protección de los lugares sagrados de Jerusalén y el derecho de acceso a los mismos.

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La declaración incluye además un llamamiento a garantizar la protección de la población civil y a facilitar la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, cuestiones que las autoridades palestinas han considerado fundamentales dada la situación que atraviesa el territorio.

En este contexto la cartera ministerial ha señalado que las posiciones expresadas por los BRICS son coherentes con el Derecho Internacional y con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas; si bien ha advertido de que estas declaraciones han de traducirse en actuaciones concretas por parte de la comunidad internacional.

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El Gobierno palestino ha instado así a los Estados y organismos internacionales a asumir sus responsabilidades jurídicas y políticas y a impulsar la aplicación efectiva de las resoluciones de la ONU. Entre sus principales demandas, se encuentran el fin de las acciones atribuidas a la ocupación israelí, así como las políticas de desplazamiento, asentamientos y anexión en los territorios ocupados.

Asimismo, ha reclamado medidas destinadas a garantizar la protección de la población palestina y a permitir que pueda ejercer sus derechos nacionales, con especial énfasis en el derecho "inalienable" a la autodeterminación.

A modo de conclusión, el Ministerio de Exteriores palestino ha insistido en que hacer realidad los compromisos recogidos en la declaración de los BRICS exige avanzar hacia el final de la ocupación israelí y garantizar al pueblo palestino el ejercicio efectivo de sus derechos, incluida la creación de un estado independiente y soberano en su territorio, con Jerusalén como capital.

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