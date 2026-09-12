Carlos Sainz: "Me da rabia no tener un coche para lucirme más en Madrid"

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El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó que una vez el Gran Premio de España, que se está disputando este fin de semana en el circuito de Madring, se vuelva competitivo el sábado y el domingo le va a "dar rabia" no tener un coche más competitivo para lucirse y brindarle a los aficionados el apoyo recibido.

"Ilusión de competir y de disfrutar del Gran Premio en casa, pero seguro que a la que llegue el momento más competitivo el sábado me da rabia no tener un coche para lucirme más o para brindarle a toda esa afición que va a estar apoyándonos un resultado un poco más excitante, más divertido, pero es lo que hay", dijo el madrileño en una entrevista a Europa Press durante un evento de su patrocinador Estrella Galicia 0,0.

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La ilusión y el orgullo superan todo lo demás, cualquier pensamiento negativo o pesimista, para Carlos Sainz, que sabe que "este año es el primero de muchos" en Madrid, que estará al menos 10 años en el calendario. "Voy a trabajar con el equipo y con todo el mundo para asegurarnos de que llegue el resultado", agregó.

Sainz está viviendo en la capital uno de los momentos "más emotivos" de su carrera. "Porque es un fin de semana que jamás hubiese soñado o pensado que como piloto de Formula 1 podría llegar a tener una carrera a 20 minutos de casa. Cuando tenía 10 años y me despertaba para ir a correr carreras de karts por aquí, por Madrid, jamás hubiese pensado que esto se podía llegar a hacerse realidad", explicó.

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Y es que queda "mucho" de ese niño que comenzó pilotando karts en Los Santos de la Humosa, Torrejón de Ardoz o el circuito de su padre en Las Rozas. "La ilusión con la que afrontaba esas primeras carreras de karts es la misma ilusión con la que afronto mis carreras de Fórmula 1. Tengo la suerte de poder hacer el deporte y el trabajo que más me puede gustar y más me puede ilusionar hacer", celebró.

"Sí que obviamente he madurado mucho, he cambiado mi forma de hacer las cosas, ha evolucionado mi manera de trabajar y de afrontar cada situación. Pero la ilusión sigue intacta y la felicidad cuando me subo a un coche y me bajo la visera es la misma", añadió.

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Sainz también considera que esta nueva F1, con la gestión eléctrica como parte importante del rendimiento del coche, "es más divertida para el aficionado que para el piloto". "No estamos acostumbrados a tener que manejar tanto la batería y apretar un botón y adelantar, y luego que te vuelvo a adelantar", afirmó.

"Es una dinámica de adelantamiento diferente a la que estamos acostumbrados, pero creo que al aficionado las carreras son divertidas, o son carreras en las que por lo menos están pasando cosas. Así que sí, creo que son más divertidas para el aficionado que para el piloto, de momento", completó.

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Finalmente, el piloto expresó que el secreto de su alianza con Estrella Galicia 0,0 "son unos valores tan fuertes" como los de la marca cervecera. "Son los que intento llevar yo por el mundo, es lo que nos ha mantenido unidos tanto tiempo y, sobre todo, esa confianza depositada en mí desde el principio. Yo tengo esas ganas siempre de devolver toda esa confianza con resultados y con la manera justa de hacer las cosas", zanjó.