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Eugenia Osborne reacciona a las últimas declaraciones de Bertín sobre su madre y habla de Fabiola y Gabriela Guillén

Eugenia Osborne hablando en la calle con la prensa. Eugenia Osborne ha reaccionado a las últimas declaraciones de su padre, Bertín Osborne, quien recientemente recordó con especial cariño a su primera mujer, Sandra Domecq, y también dedicó unas palabras de afecto a Fabiola Martínez. Aunque Eugenia no pudo seguir las declaraciones en directo porque se encontraba en un evento, reconoce que le han trasladado el contenido y celebra las palabras de su padre. Además, ha querido poner en valor la estrecha relación que mantiene con Fabiola, a quien considera una persona fundamental en la vida del cantante: "Fabiola ha sido también el segundo pilar de mi padre". Una relación que va mucho más allá de la cordialidad, ya que ambas quedan habitualmente para comer y mantienen, según Eugenia, una relación "fantástica". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES
Eugenia Osborne hablando en la calle con la prensa. Eugenia Osborne ha reaccionado a las últimas declaraciones de su padre, Bertín Osborne, quien recientemente recordó con especial cariño a su primera mujer, Sandra Domecq, y también dedicó unas palabras de afecto a Fabiola Martínez. Aunque Eugenia no pudo seguir las declaraciones en directo porque se encontraba en un evento, reconoce que le han trasladado el contenido y celebra las palabras de su padre. Además, ha querido poner en valor la estrecha relación que mantiene con Fabiola, a quien considera una persona fundamental en la vida del cantante: "Fabiola ha sido también el segundo pilar de mi padre". Una relación que va mucho más allá de la cordialidad, ya que ambas quedan habitualmente para comer y mantienen, según Eugenia, una relación "fantástica". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES
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Eugenia Osborne ha reaccionado a las últimas declaraciones de su padre, Bertín Osborne, quien recientemente recordó con especial cariño a su primera mujer, Sandra Domecq, y también dedicó unas palabras de afecto a Fabiola Martínez. Aunque Eugenia no pudo seguir las declaraciones en directo porque se encontraba en un evento, reconoce que le han trasladado el contenido y celebra las palabras de su padre. Además, ha querido poner en valor la estrecha relación que mantiene con Fabiola, a quien considera una persona fundamental en la vida del cantante: "Fabiola ha sido también el segundo pilar de mi padre". Una relación que va mucho más allá de la cordialidad, ya que ambas quedan habitualmente para comer y mantienen, según Eugenia, una relación "fantástica".

Uno de los asuntos que sigue generando expectación alrededor de la familia Osborne es el posible encuentro entre todos los hermanos y el hijo de Gabriela Guillén. Eugenia, fiel a la discreción que ha mantenido sobre este tema, prefiere no entrar en detalles y recuerda que se trata de una cuestión que corresponde resolver a los protagonistas. Sin embargo, no oculta sus ganas de que ese momento llegue y, ante la posibilidad de conocer al pequeño, asegura: "Yo siempre, yo siempre". Una ilusión a la que pone palabras con una conocida expresión: "La verdad tarda a veces pero llega. Más vale tarde que nunca".

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También se ha pronunciado sobre Gabriela Guillén, que prepara sus memorias, una decisión que considera completamente legítima: "Por supuesto, como todo el mundo", afirma cuando se le pregunta si tiene derecho a contar su historia. Aunque desconoce qué incluirá la publicación, le desea lo mejor en este nuevo proyecto y reconoce la dificultad que supone escribir sobre la propia vida: "Le mando mucho ánimo porque es difícil escribir". Una vez más, la psicóloga opta por mantenerse al margen de cualquier posible polémica y deja claro que será Gabriela quien decida qué aspectos de su historia quiere compartir.

En cuanto a la salud de su padre, Bertín, tranquiliza y asegura que se encuentra bien después del susto que atravesó recientemente. Ha explicado que el cantante se cuida mucho y que siempre ha sido una persona muy deportista, aunque reconoce que actualmente está haciendo incluso algo más de ejercicio de lo habitual. En cuanto a las críticas que recibe en ocasiones por su manera de expresarse, la hija del cantante defiende que, aunque las formas son importantes, también hay que aceptar a cada persona tal y como es: "Yo acepto a mi padre tal como es y lo comprendo y lo quiero con todo, con sus defectos y con sus virtudes". Una declaración de amor incondicional que resume a la perfección la unión que existe entre padre e hija.

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