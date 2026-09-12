Agencias

Ucrania espera que haya contactos trilaterales con Rusia y EEUU a principios de octubre

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El jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budanov, ha apuntado que podría haber contactos con formato trilateral con Estados Unidos y Rusia a principios de octubre.

"Es importante que Estados Unidos y Europa participen en las negociaciones", ha afirmado Budanov durante un acto público en Kiev, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

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"Los temas principales será el tráfico marítimo en el mar Negro, reducir el número de ataques aéreos sobre objetivos civiles, infraestructura crítica y cosas así", ha explicado.

Budanov se ha reunido con representantes de Alemania, Gunther Sautter; Francia, Emmanuel Bonn; Italia, Fabrizio Saggio, y Reino Unido, Jonathan Powell. "Todo el mundo ha opinado sobre estos temas. Los rusos lo saben perfectamente bien. Ellos también están pensando qué hacer al respecto", ha apuntado.

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Budanov ha abogado por "no perder tiempo" y trabajar en una nueva arquitectura de seguridad para Europa, de la que Ucrania sería "parte integral", incluidas sus Fuerzas Armadas.

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