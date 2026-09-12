La mexicana Quintero gana plata y la colombiana López, bronce, en Copa del Mundo de tiro

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Saltillo (México), 12 sep (EFE).- La mexicana Dafne Quintero obtuvo la medalla de plata y la colombiana Sara López, bronce, este sábado en la prueba de tiro con arco compuesto femenino, en la Copa del Mundo de la especialidad, en la que la estadounidense Alexis Ruiz se llevó el oro.

En la competencia que se cumplió en Saltillo (Coahuila) en el norte de México, Quintero falló en su última ronda con dos nueves, ante Ruiz que cerró perfecta con tres tiros de 10.

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"Es muy gratificante llevarme la medalla de oro ante una rival como Dafne. Estoy emocionada porque es uno de los grandes retos de mi carrera, ha sido muy importante ganar esta medalla", dijo Alexis Ruiz luego de la victoria.

Dafne Quintero eliminó en cuartos de final a la turca Hazal Burun y en las semifinales superó a la británica Ella Gibson.

Antes, la colombiana Sara López se impuso en un emocionante encuentro por 147-146 a Ella Gibson, triunfo con el que se colgó la presea de bronce.

"Es un bronce con sabor a oro por la calidad del rival que tenía enfrente. Tuve varias dificultades con mi arco, pero haberme levantado es lo mejor que pudo pasarme, me voy orgullosa por eso", explicó Sara López al final de su prueba.

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López eliminó en cuartos de final a la alemana Katharina Raab con marcador de 148-147.

En la semifinal la sudamericana estuvo descontrolada y cayó por 142-134 ante Alexis Ruiz.

Más temprano, en las finales masculinas de tiro con arco compuesto el austríaco Nico Wiener obtuvo la medalla de oro al vencer en un apretado encuentro, por 148-147, al danés Mathias Fullerton.

El mexicano Rodrigo González se quedó con el bronce al derrotar por 149-147 al colombiano Pablo Gómez.

"Estoy feliz de ganar esta medalla en casa. Todos los que estamos en selección nacional buscamos esto, hay grandes atletas en este país. No tengo palabras, esta es la primera medalla de muchas", afirmó González.

La competencia continuará este domingo con las finales masculinas y femeninas, en la que participará la española Elia Canales, en tiro con arco recurvo.