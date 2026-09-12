Mourinho: "Sabía que el equipo no tenía fuerza para continuar igual"

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, reconoció que su equipo perdió fuerza física y mental tras el descanso en la goleada (4-1) al Rayo Vallecano, aunque se mostró satisfecho con el rendimiento de los suyos y destacó la calidad de una plantilla que le permite mantener una alta competencia interna, además de defender la evolución de Vinícius y el potencial de Diomande y Arda Güler.

"Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en el segundo tiempo a jugar como ha jugado, yo sabía que el equipo no lo podía hacer", explicó Mourinho en rueda de prensa tras un encuentro que el conjunto blanco dejó prácticamente sentenciado al descanso con un 3-0.

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El técnico portugués explicó que, con el paso de los minutos, el equipo perdió "no solamente la intensidad del juego", sino también "la intensidad de la concentración", lo que provocó más errores en la construcción, dificultades para presionar y un bloque más bajo. "Yo ya lo sabía con la experiencia de Champions que tengo de tantos años, pues ya me esperaba que el partido iba a ser un poco así", apuntó.

Mourinho se mostró, no obstante, "contento" con la evolución de su equipo. "Por el momento lo que estamos haciendo tiene muchísimas cosas, muchísimas cosas positivas y ahí vamos poco a poco, intentando mejorar siempre", señaló, recordando que la plantilla todavía lleva poco tiempo trabajando al completo.

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También defendió la competencia interna y puso en valor la actuación de Arda Güler. "Arda es muy bueno, tiene muchísima calidad, tiene influencia en el juego del equipo y hoy, cuando entró, ha marcado diferencias en la estabilidad del juego", afirmó.

Sobre el debut como titular de Diomande, aseguró que el joven jugador tiene "un potencial increíble en el uno contra uno, en el centro, en el tiro" y que "nos da muchísimas opciones", aunque admitió que todavía "tiene mucho que aprender desde el punto de vista táctico".

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Mourinho también respaldó a Vinícius, al que ve cerca de su mejor versión. "Físicamente está mejor que nunca. Le falta ahí un milímetro para llegar a su velocidad máxima, pero la capacidad de repetir esfuerzos es enorme", explicó, destacando además que el brasileño "mentalmente es muy fuerte".

Finalmente, justificó su último cambio con el Madrid ya por delante 3-1. "Quiero ganar y quiero ganar con el máximo posible de goles", afirmó, aunque consideró que con cinco minutos por jugar "era mejor cerrar la puerta". "El tiempo de hacer filigranas y el tiempo de meter más goles, para mí, en ese momento estaba terminado", concluyó.

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