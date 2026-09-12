Modi y Putin intercambian opiniones sobre la situación del mar Negro y abogan por el diálogo

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El primer ministro de India, Narendra Modi, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han mantenido este viernes un encuentro en Nueva Delhi centrado en el estado de sus relaciones bilaterales, así como en distintas cuestiones de la agenda internacional, entre las que han abordado la situación en la región del mar Negro, según ha informado el Ministerio de Exteriores indio.

El portavoz oficial de la diplomacia india, Randhir Jaiswal, ha señalado que ambos dirigentes han mantenido "amplias discusiones" sobre la denominada Asociación Estratégica Especial y Privilegiada entre India y Rusia, durante las que han repasado los avances registrados en ámbitos como el comercio, la energía, la defensa, el espacio y los contactos entre las poblaciones de ambos países.

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La conversación ha permitido también a Modi y Putin intercambiar puntos de vista sobre asuntos regionales y globales de interés común, entre ellos los conflictos en Asia Occidental y la situación en la zona del mar Negro.

En este contexto, el primer ministro indio ha reiterado que "el diálogo y la diplomacia siguen siendo el camino a seguir para resolver conflictos" y ha afirmado que India está preparada para contribuir a los esfuerzos encaminados a promover la paz.

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El encuentro se ha producido en paralelo a la participación de Putin en el Foro Empresarial de los BRICS celebrado en la capital india, donde el mandatario ruso ha defendido el creciente peso económico del bloque y ha reclamado una mayor cooperación entre sus integrantes.

Putin ha apuntado que los países que conforman BRICS representan más del 40% del PIB mundial, frente al 29% atribuido por el presidente al G7 --integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la Unión Europea--. Asimismo, ha afirmado que el bloque ha generado cerca de la mitad del crecimiento económico mundial durante los últimos cinco años, frente al 18% correspondiente al G7.

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El presidente ruso ha vinculado este crecimiento al tamaño de los mercados internos de los BRICS, a su rápido proceso de urbanización y al creciente papel internacional de sus empresas, presentando al grupo como una plataforma alternativa de crecimiento económico global basada --según sus palabras-- en reglas de cooperación que no son impuestas desde el exterior y que buscan proteger los intereses nacionales de sus integrantes.

PUTIN CRITICA LAS SANCIONES CONTRA MOSCÚ

Durante su intervención, Putin ha criticado además las políticas de sanciones occidentales contra Rusia y ha asegurado que Moscú afronta más de 30.000 medidas restrictivas, "casi el doble que contra todos los demás países del mundo juntos".

El mandatario ruso ha acusado asimismo a los países occidentales de recurrir a distintas herramientas y "métodos poco aceptables" para preservar su posición económica, entre ellas las restricciones comerciales, las denominadas sanciones secundarias y las actuaciones dirigidas contra infraestructuras industriales y logísticas.

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En contraposición, Putin ha defendido la disposición de Moscú a ampliar la cooperación con sus socios en ámbitos como la industria, el comercio, el turismo y la seguridad alimentaria, así como a impulsar corredores internacionales de transporte como el Transártico y el Norte-Sur.