Un juez cierra el caso contra cuatro líderes indígenas en Guatemala acusados de terrorismo

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Ciudad de Guatemala, 11 sep (EFE).- Un juzgado de Guatemala dictó este viernes el cierre del proceso penal contra cuatro líderes indígenas imputados por terrorismo tras encabezar las manifestaciones que en octubre de 2023 respaldaron los resultados electorales de ese año que dieron la victoria al presidente Bernardo Arévalo de León, frente a los intentos irregulares de revertirlos.

El juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero Penal, resolvió cerrar la causa planteada contra los dirigentes de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, al aceptar la solicitud presentada el jueves por el Ministerio Público (Fiscalía), que retiró las acusaciones tras reevaluar los hechos.

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La Fiscalía indicó que un nuevo peritaje antropológico determinó que las protestas respondieron a una resolución de asambleas comunitarias en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la legítima defensa, descartando los delitos de terrorismo, sedición y asociación ilícita contemplados en la acusación inicial.

Las imputaciones surgieron tras las movilizaciones que incluyeron bloqueos de carreteras y la presencia de manifestantes frente a la sede del Ministerio Público en 2023 para requerir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras —sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción—, que trataba de revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Bernardo Arévalo de León.

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La decisión judicial implica la cancelación de todas las medidas cautelares y la devolución de las cauciones económicas impuestas a los procesados, incluidos los 160.000 quetzales (unos 20.600 dólares) abonados por los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

La resolución también declara el cierre de la causa a favor de los dirigentes Basilio Puac y Esteban Toc, acusados inicialmente de asociación ilícita, sedición, terrorismo u obstrucción a la justicia, ordenando el reembolso de 10.000 y 5.000 quetzales (unos 1.290 y 645 dólares) pagados por cada uno.

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El tribunal también revocó las restricciones que impedían a los líderes integrarse a la función pública por nombramiento o elección popular.

"Dios iluminó al juez para reconocer que los 48 Cantones no somos delincuentes. Aquí gana el pueblo indígena y ganamos la libre determinación, la libre autonomía y el derecho a manifestar", declaró Pacheco tras el fallo de la judicatura.

Pacheco y Chaclán permanecieron encarcelados preventivamente desde abril de 2024 hasta agosto pasado, cuando obtuvieron el arresto domiciliario.

Los 48 Cantones constituyen una de las organizaciones indígenas de representación ancestral con mayor relevancia política e histórica en el país centroamericano.