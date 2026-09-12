Sábado, 12 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

YEMEN CONFLICTO

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Saná - El avance de los hutíes del Yemen hasta las inmediaciones de Bab al Mandeb ha elevado la preocupación internacional ante la posibilidad de que el grupo pase a tener capacidad para amenazar una de las rutas marítimas más importantes del mundo, al tiempo que aumenta la presión sobre Arabia Saudí, principal apoyo del Gobierno yemení.

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IRÁN GUERRA

Teherán - Irán ha confirmado que se reunirá con los países del golfo Pérsico para tratar la navegación "segura" por el estrecho de Ormuz mientras continúan los ataques a petroleros en la estratégica vía y los hutíes avanza militarmente en Yemen.

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(Texto)

- Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se preguntó hace unos días cuándo se iba a levantar el pueblo iraní contra la República Islámica, en Teherán muchos no dieron crédito a lo que oían.

(Texto)

CUBA ECONOMÍA

La Habana - Las exportaciones de EE.UU. a Cuba han alcanzado niveles récord, impulsadas por las compras del sector privado cubano, en un momento de crecientes tensiones entre ambos países: solo en julio sumaron 149 millones de dólares, el mayor registro mensual desde 1992, y el ritmo actual apunta a que 2026 podría cerrar por encima de los 1.000 millones.

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IRLANDA EEUU

Dublín.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia una visita privada de dos días a Irlanda durante la que se previsiblemente se reunirá en Dublín con la presidenta del país, Catherine Connolly, y el primer ministro, Micheál Martin, entre fuertes medidas de seguridad y con manifestaciones previstas en su contra.

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BRICS CUMBRE

Nueva Delhi.- La India acoge la cumbre de los BRICS de 2026, un encuentro de dos días que reúne en Nueva Delhi a los líderes de este bloque de economías emergentes, entre ellos el ruso Vladímir Putin, el chino Xi Jinping o el iraní Mazud Pezeshkian, con las guerras en Irán y Ucrania como telón de fondo, así como las divisiones de un grupo cada vez más amplio y dividido respecto a estos y otros asuntos.

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FESTIVAL VENECIA

Venecia.- El Festival de Venecia anuncia la película ganadora del León de Oro de su 83 edición y el resto del palmarés. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez.

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ADEMÁS

RESERVA FEDERAL | Washington.- La economía de Estados Unidos se enfrenta a una semana crucial con la inflación resistiéndose a bajar, lo que podría forzar a la Reserva Federal a anunciar el miércoles una subida de los tipos de interés que lastraría el acceso al crédito y complicaría las cuentas de las familias en plena campaña electoral de medio término. (Texto)

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ALANA S. PORTERO (Entrevista) | São Paulo - Tras sacudir el panorama literario internacional con 'La mala costumbre', una radiografía de una infancia trans en el Madrid obrero de los ochenta y noventa, la escritora española Alana S. Portero se prepara para publicar 'Cosamala' (Seix Barral, 2026), su segunda novela, que verá la luz el 14 de octubre. Por Ailén Desirée Montes (Foto) (Vídeo) (Texto)

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén - Israel entra en su segundo día de celebraciones por el Año Nuevo Judío, Rosh Hashaná, con nuevos bombardeos sobre la Franja de Gaza, donde su ejército ha abatido a varios comandantes de Hamás, y tras haber ocupado la estratégica cresta montañosa de Ali Taher, en el sur de Líbano. (Texto)

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- El arquitecto israelí Eyal Weizman, fundador de Forensic Architecture, un grupo pionero en la investigación de crímenes de guerra con fuentes abiertas, sostiene en una entrevista con EFE que la destrucción sistemática de Gaza por parte de Israel responde a una estrategia para hacerla inhabitable y expulsar a los palestinos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERA | Lutsk.- ULos agricultores ucranianos almacenan la cosecha en depósitos temporales mientras luchan por su supervivencia, al permanecer las exportaciones a través de los puertos de Odesa bloqueadas por los ataques rusos. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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CARÍN LEÓN (Entrevista) | Las Vegas (EE.UU.).- El cantante mexicano Carín León marca un hito histórico en la industria musical al convertirse en el primer artista latino en ofrecer una serie de conciertos en la famosa Sphere de Las Vegas, el auditorio más tecnológico del mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Ciudad de México - MÉXICO DISCAPACIDAD - Ser mujer y tener una discapacidad supone enfrentar una doble barrera en México, donde los prejuicios todavía cuestionan su autonomía hasta su derecho a tener pareja, vivir su sexualidad o ser madres, tabúes que la mexicana Tania Sánchez busca derribar a partir de su propia experiencia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- Chris Rock, Seth Rogen y Courteney Cox protagonizan este sábado las Galas del TIFF con 'Misty Green', sobre una actriz caída en desgracia; 'Babies', una comedia sobre una pareja dividida ante la posibilidad de tener hijos; y 'Evil Genius', inspirada en el extravagante caso del 'pizza bomber' de Pensilvania. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY PAPA.- La Iglesia Católica de Montevideo comienza una colecta para recaudar dinero por la visita del papa León XIV a Uruguay en noviembre. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO CINE.- La película alemana 'Metrópolis’, estrenada en 1927, da un giro musical con algunos de los integrantes de la banda mexicana Café Tacvba, quienes serán los responsables de musicalizar este proyecto pionero de la ciencia ficción como parte de la programación del Festival de Cine Alemán en Ciudad de México. (Texto) (Foto)

Río de Janeiro.- ROCK IN RIO.- Sexta noche de conciertos del festival musical Rock in Río, en el Parque Olímpico de Río de Janeiro. (Texto) (Foto)

00:00 GMT..- Nueva York.- GUSTAVO DUDAMEL.- La Orquesta Filarmónica de Nueva York con el maestro venezolano Gustavo Dudamel como su nuevo director ofrecerá un concierto conmemorativo en el Centro de Artes Escénicas Perelman del World Trade Center, en conmemoración del vigesimoquinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

Europa

París.- CÉLINE DION.- La estrella canadiense Céline Dion vuelve en París a los escenarios, tras una ausencia de más de seis años en los que ha batallado con el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica. (Texto)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El Festival de Venecia anuncia la película ganadora del León de Oro de su 83 edición y el resto del palmarés. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Dublín.- IRLANDA EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia una visita privada de dos días a Irlanda durante la que se previsiblemente se reunirá en Dublín con la presidenta del país, Catherine Connolly, y el primer ministro, Micheál Martin, entre fuertes medidas de seguridad y con manifestaciones previstas en su contra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lutsk.- UCRANIA GUERA.- Los agricultores ucranianos almacenan la cosecha en depósitos temporales mientras luchan por su supervivencia, al permanecer las exportaciones a través de los puertos de Odesa bloqueadas por los ataques rusos. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estocolmo.- SUECIA ELECCIONES.- La oposición de centroizquierda llega como favorita a las elecciones legislativas suecas de este domingo, aunque la tendencia ascendente del bloque gubernamental de derecha que muestran los sondeos añade incertidumbre a los pronósticos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ULTRADERECHA.- Primer día de manifestaciones de rechazo a Alternativa para Alemania (AfD) en varias ciudades alemanas convocadas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, tras la victoria electoral del domingo en Sajonia-Anhalt de esta formación de ultraderecha.

15:15 GMT..- Viena.- BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ofrece una conferencia en Viena y participa en un debate dentro del evento 'Hofburg en Diálogo: Economía, Europa, Resiliencia'. (Texto)

Oriente Medio y África

Lagos.- NIGERIA ELECCIONES.- La Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) de Nigeria divulga la lista definitiva de candidatos para las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de enero.

El Cairo.- EGIPTO JUICIO.- El Tribunal Penal de El Cairo inicia hoy la audiencia contra una persona por haber asesinado supuestamente a cuatro miembros de una misma familia en el barrio acomodado de New Cairo, en un caso que conmocionó al país. (Texto)

Asia

Seúl.- IRÁN GUERRA.- Organizaciones cívicas protestan en el centro de Seúl para exigir al Gobierno que rechace un posible despliegue militar en el estrecho de Ormuz, en medio de las presiones de Washington para que Corea del Sur participe en operaciones en la zona.

Nom Pen.- BIRMANIA CAMBOYA.- El líder del Gobierno militar de Birmania, Min Aung Hlaing, visita Camboya en el marco de su trepidante agenda internacional en búsqueda de reconocimiento extranjero, reducido a mínimos desde el golpe castrense de febrero de 2021.

Palawan.- FILIPINAS FERRI.- Continúan las tareas de búsqueda e identificación de decenas de desaparecidos tras el incendio de un ferri en la costa de Palawan (Filipinas) la noche del miércoles, y después de que la víspera se hallaran restos humanos en el navío siniestrado.

Nueva Delhi.- BRICS CUMBRE.- La India acoge la cumbre de los BRICS de 2026, un encuentro de dos días que reúne en Nueva Delhi a los líderes de este bloque de economías emergentes, entre ellos el ruso Vladímir Putin, el chino Xi Jinping o el iraní Mazud Pezeshkian, con las guerras en Irán y Ucrania como telón de fondo, así como las divisiones de un grupo cada vez más amplio y dividido respecto a estos y otros asuntos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Yakarta.- INDONESIA INCENDIOS.- Indonesia enfrenta una extensa ola de incendios forestales, muchos de ellos vinculados a la industria del aceite de palma y agravados por la falta de lluvias a causa del fenómeno El Niño, lo que ha desatado una emergencia en la isla de Borneo, con cientos de hectáreas devastadas por las llamas y efectos sanitarios en países vecinos. (Texto) (Foto)

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