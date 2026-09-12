Ejército denuncia a exministro de Defensa por explosiones en un cuartel militar en Bolivia

Guardar

La Paz, 11 sep (EFE).- El Ejército de Bolivia denunció ante la Fiscalía al exministro de Defensa Edmundo Novillo por los supuestos delitos de homicidio culposo e incumplimiento de deberes por las dos explosiones ocurridas el viernes en un cuartel militar, informó este viernes el comandante de esa fuerza, Héctor Alarcón.

El jefe militar dijo en una rueda de prensa que la demanda presentada se sustenta en un informe oficial presentado ante Novillo en septiembre de 2025 que "advertía sobre el avanzado estado de descomposición del material que se encontraba en depósito" dentro del cuartel.

PUBLICIDAD

"En el informe se calificaba como una amenaza real e inminente, y recomendaba su desactivación, incineración o repliegue de estas instalaciones", dijo Alarcón, información que supuestamente Novillo no atendió.

Sostuvo que Novillo "por omisión o evitar realizar ciertas acciones, produjo la muerte" de militares.

Señaló además que ahora corresponde a la Fiscalía "establecer la relación entre las actuaciones u omisiones denunciadas" y "determinar las responsabilidades", pero que el trabajo del Ejército continuará en el "levantamiento de información"

Novillo fue ministro de Defensa durante la presidencia de Luis Arce (2020-2025), del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

El viernes hubo dos explosiones en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 'Bolívar', situado en Viacha, un municipio del altiplano, a unos 35 kilómetros de la ciudad de La Paz.

El Gobierno explicó que la segunda explosión fue de una magnitud "considerablemente mayor" y su causa todavía no ha sido determinada técnicamente.

La Fiscalía confirmó la muerte de nueve militares y aún quedan cinco que no han sido localizados de entre los escombros, además de 84 personas heridas.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó el jueves que se colectaron 48 bolsas con restos humanos que están en proceso de análisis a cargo de especialistas en genética, con la finalidad de identificar si pertenecen a los desaparecidos.

El presidente Rodrigo Paz declaró el lunes "duelo nacional" por los fallecidos y ordenó revisar los depósitos de artefactos explosivos en todas las unidades militares del país.

La Fiscalía inició un proceso penal contra los responsables de este suceso bajo los cargos de homicidio culposo, lesiones culposas y otros estragos.

Mientras que el Senado aprobó hace unos días una resolución de "atención y reparación integral a las víctimas de las explosiones" que demanda la "reparación integral para todas las víctimas, civiles y militares, que contemple compensación y reparación económica por daños materiales e inmateriales". EFE

PUBLICIDAD