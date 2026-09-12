Japón eleva la alerta alrededor del volcán Tokachi tras un incremento de sismos

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Tokio, 12 sep (EFE).- La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) elevó este sábado la alerta volcánica del monte Tokachi, ubicado en Hokkaido, al norte de Japón, tras detectar en los últimos días un incremento de los sismos en el volcán.

El organismo estatal declaró la alerta volcánica de nivel tres de un máximo de cinco, lo que restringe el acceso a la montaña por el riesgo de expulsión de rocas volcánicas en un radio de tres kilómetros desde el cráter.

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El aumento de los temblores comenzó el 17 de agosto, por lo que la JMA alertó hoy de que existe la posibilidad de una erupción debido a esta mayor actividad volcánica.

Tokachi, volcán activo situado en el centro de la isla de Hokkaido, registró en julio su primera erupción en más de 20 años, sin daños. En el pasado registró varias erupciones a gran escala, como la de hace un siglo, en 1926, que causó 144 muertos y desaparecidos tras provocar un alud.

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Japón está situado en el anillo de fuego del Pacífico y cuenta en su territorio con unos 110 volcanes activos, según la definición de la JMA, que considera "activo" a todo volcán que "haya entrado en erupción en los últimos 10.000 años o donde se hayan registrado fumarolas recientemente". EFE