El Kremlin insiste en que tropas europeas en Ucrania equivalen a guerra con Rusia

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Moscú, 12 sep (EFE).- El Kremlin insistió este sábado en que el despliegue de tropas de países europeos en Ucrania equivaldría al inicio de la guerra con Rusia.

“Esto no es una línea roja, es la postura de Rusia, que ha sido comunicada al mundo entero, especialmente a los europeos, de una manera muy específica y comprensible”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al canal de televisión Vesti.

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Peskov hizo esta declaración después de unas palabras del presidente ruso, Vladímir Putin, pronunciadas en el marco de su viaje a la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi.

Putin afirmó el viernes que los líderes europeos están empujando a su gente hacia la guerra con Rusia.

“Ahora están pensando en desplegar tropas en territorio ucraniano. Eso significa una guerra con Rusia”, dijo el líder ruso, quien aseguró que Moscú “no amenaza ni piensa amenazar a países europeos”.

Insistió en que Rusia no tiene motivos para un conflicto con Europa.

“Nadie siquiera piensa que tengamos motivos para ningún tipo de conflicto con Europa. Todos los problemas se resolvieron tras la Segunda Guerra Mundial”, aseguró. EFE