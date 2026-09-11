Ucrania ataca planta química rusa al pie de los Urales

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Moscú, 11 sep (EFE).- Ucrania atacó hoy con drones la planta química Azot, en la región rusa de Perm, cerca de los Urales, según informaron las autoridades locales y medios independientes rusos.

"Está teniendo lugar un masivo ataque contra los territorios del norte de la región (...) Fueron atacados dos instalaciones industriales", escribió el gobernador local, Dmitri Manojin, en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, al señalar que no hubo víctimas.

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Señaló que en total fueron derribados 36 drones ucranianos, ninguno de los cuales cayó sobre zonas residenciales.

El canal de Telegram independiente ruso Astra estableció que uno de los objetivos fue la filial Azot de la compañía Uralchim en la localidad de Berezniki, a 180 kilómetros de la capital regional.

Esta empresa, con más de 2.500 empleados y especializada en la producción de fertilizantes y materias primas que pueden ser utilizadas para la producción de explosivos, ya fue atacada por Ucrania en octubre de 2025.

El medio digital local Perm 36,6 informó que la población local se quejó de fuertes olores de productos químicos, mientras que Manojin indicó que las autoridades están tomando pruebas de la calidad del aire en la zona afectada.

Hasta el momento, la compañía Uralchim no ha comentado oficialmente las consecuencias del ataque. EFE