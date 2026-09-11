Israel recuerda el 11-S y traza un paralelismo con el 7-O: "Nos odian por la misma razón"

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recordado este viernes a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, haciendo un paralelismo entre el atentado de Al Qaeda y el sufrido por Israel el 7 de octubre de 2023, encabezados por Hamás.

"El 11 de septiembre, Estados Unidos fue golpeado por el mal puro. El 7 de octubre, Israel volvió a ser golpeado por él", ha subrayado el primer ministro israelí en un video difundido en sus redes sociales, en el que tiene palabras para las "personas inocentes" que perecieron en las Torres Gemelas e insiste en que Israel y Estados Unidos son víctimas de la misma lacra.

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"No es ninguna coincidencia. Nos odian a ambos por la misma razón. Porque Estados Unidos e Israel representan la libertad, la democracia, la civilización y la vida", ha reivindicado.

Netanyahu ha lamentado que haya quienes "dicen que debemos comprender a los terroristas, comprender sus agravios, comprender su contexto". "No existe contexto alguno que justifique quemar vivas a familias. No existe ningún agravio que justifique asesinar deliberadamente a personas inocentes. Cuando se trata de terrorismo, no existe un 'sí, pero'", ha denunciado.

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De esta forma ha recalcado que los "terroristas" corean al unísono "muerte a Estados Unidos, muerte a Israel", incidiendo en que ambos países deben hacer frente a la amenaza, punto en el que ha reivindicado el liderazgo del presidente, Donald Trump, en este sentido.

"Estados Unidos vuelve a demostrar que se enfrenta al terror. Así que hoy recordamos a quienes nos fueron arrebatados y honramos a quienes corrieron hacia las llamas", ha afirmado, para señalar que Estados Unidos e Israel están "juntos". "Nunca nos inclinaremos ante el terror. Nunca nos rendiremos ante el mal. Y juntos lo derrotaremos", ha resumido.

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PRESIDENTE DE ISRAEL REIVINDICA LA ALIANZA CON EEUU

Por su lado, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha recordado que los cielos de de Nueva York "quedaron desgarrados por la horrible imagen de las Torres Gemelas desplomándose hasta el suelo", en un mensaje en el que recuerda a las miles de víctimas mortales y resalta el valor de quienes ayudaron a rescatar a personas en el complejo World Trade Center.

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"Nunca olvidaremos el valor y el heroísmo de los primeros intervinientes y de los servicios de emergencia, junto con los neoyorquinos de a pie que se adentraron en el fuego y el polvo para salvar la vida de sus conciudadanos", ha subrayado.

Herzog, en este punto, recalca que "la lucha mundial contra el terrorismo continúa cada día", algo que en Israel se "conoce demasiado bien. "Sencillamente, no existe ninguna justificación para atacar a personas inocentes, ya sean estadounidenses, israelíes o de cualquier otra nacionalidad", ha incidido.

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Así ha apuntado que Israel "siempre estará junto a Estados Unidos", a quien se ha referido como "el mayor aliado y amigo" de Tel Aviv y "la nación más poderosa del mundo".