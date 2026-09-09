Irán anuncia la captura de uno de los submarinos "más modernos" de EEUU en el estrecho de Ormuz

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La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha asegurado este martes haber capturado uno de los submarinos no tripulados "más modernos e inteligentes" del Ejército de Estados Unidos, en el estrecho de Ormuz, en el marco de otro recrudecimiento de las tensiones entre Washington y Teherán que se ha traducido en los últimos días en nuevos intercambios de ataques en Oriente Próximo.

"La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica ha capturado uno de los submarinos no tripulados más modernos e inteligentes del Ejército terrorista estadounidense, a la entrada del estrecho de Ormuz", ha sostenido el cuerpo castrense en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al mismo, en el cual ha calificado la operación de inteligencia para lograrlo como "compleja".

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El sumergible, reza el texto militar, cuenta con la tecnología "más avanzada en el ámbito de los sumergibles", fue entregado a la flota del Ejército estadounidense "en 2025", tiene unos 5,8 metros de eslora y pesa cerca de tres toneladas.

Su diseño, de acuerdo con el fabricante de este modelo de submarino autónomo tipo Dive-LD, la empresa Anduril, está pensado para que de forma independiente pueda llevar a cabo misiones de larga duración en aguas profundas, pudiendo operar bajo el agua hasta diez días, alcanzando profundidades de hasta 6.000 metros.

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Sobre la captura del mismo se ha pronunciado el portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Sardar Mohamadi, quien ha destacado que "el submarino no tripulado más avanzado del Ejército estadounidense (...) no podrá penetrar" las "capas de vigilancia" iraníes en el estrecho de Ormuz.

"El golfo Pérsico pertenece a nuestra juventud tecnológica. Volved a la Bahía de Cochinos", ha agregado Mohamadi en alusión al enclave ubicado en el suroeste de Cuba donde desembarcaron en 1961 tropas estadounidenses en aras de derrocar, de forma fallida, a Fidel Castro.

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Este mismo martes, Teherán también se ha jactado de haber derribado un dron en Bandar Abbas, capital de Hormozgan, en las cosas del estrecho de Ormuz. Se trata, según ha indicado el Ejército iraní y recoge la radiotelevisión pública iraní, IRIB, de uno de tipo 'MQ-1', el cual ha sido alcanzado por los sistemas de defensa aérea de la fuerza islámica, siendo subsiguientemente destruido.