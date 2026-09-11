Pashinián denuncia altos precios del gas ruso y apuesta por diversidad de suministradores

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Tiflis, 11 sep (EFE).- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, denunció este viernes los altos precios del gas ruso y señaló que, independientemente de las tarifas del consorcio gasístico ruso Gazprom, Ereván buscará diversificar los suministradores.

"El gas en Armenia no es barato", afirmó en declaraciones a la prensa, al constatar que Gazprom Armenia, filial del gigante ruso en la nación caucásica, tiene grandes ganancias y "el incremento del precio desde la frontera hasta el consumidor es el más grande en comparación con otros países".

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Indicó que los consumidores armenios están descontentos por este hecho, ya que al país llega gas barato, pero estos lo reciben a altos precios.

"No hay esferas de la economía en las que no tomemos rumbo a la diversificación. La decisión política es fortalecer nuestra independencia y nuestro Estado. Los restantes asuntos corrientes y situaciones concretas tendrán soluciones concretas. Si nos vemos ante el incremento del precio, pensaremos a qué (mercancías o servicios) elevar el precio o qué hacer de modo gratuito", indicó.

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Aseveró que "asumimos esta situación con calma y diversificaremos (la economía) en cualquier caso". Por ello, sostuvo que si existe la posibilidad de recibir gas de otras fuentes, Ereván lo hará.

En particular, no descartó la posibilidad de tender un gasoducto en el marco del proyecto TRIPP (Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad) acordado con Estados Unidos y Azerbaiyán, y señaló que esto garantizaría a Armenia ingresos por tránsito.

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Las relaciones entre Armenia y Rusia se han tornado tensas en los últimos años, particularmente tras la decisión de Ereván de congelar su participación en la alianza militar postsoviética y el anuncio de que aspira al ingreso en la Unión Europea.

Rusia, molesta por este cambio de rumbo, ha impuesto restricciones al comercio y sanciones a numerosos productos armenios, y exigido a Pashinián celebrar un referendo para que sean sus ciudadanos quienes elijan qué camino seguir.

En particular, el Kremlin indicó que Rusia podría denunciar unilateralmente el acuerdo de cooperación en materia de gas, petróleo y diamantes entre ambos países de 2013.

El presidente ruso, Vladímir Putin, alertó que en caso de que las relaciones bilaterales se enfríen, Armenia podría pagar no 177 dólares por cada mil metros cúbicos de gas, sino 600 dólares, como los europeos.

"Los descuentos siempre son a costa de alguien (…) no son algo que surja de la nada. Son a costa de Rusia. Es realmente nuestro aporte al desarrollo de Armenia", afirmó por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien señaló que correspondería a Gazprom tomar la correspondiente decisión.EFE

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