Almeida pide que en Madring haya la misma representación del Gobierno que en Montmeló

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes al Gobierno de España que no aplique "distinto rasero" al Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid respecto al de Montmeló y ha reclamado para la capital el mismo respaldo institucional del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Yo espero que no pase como con el Papa, que fueron 14 ministros y el presidente a Barcelona y a Madrid vino una ministra. A la misa de la Sagrada Familia fueron 14 ministros y el presidente del Gobierno. Aquí a Madrid vino una ministra y a Montmeló todos sabemos que van", ha afirmado desde el Faro de la Moncloa, tras ser preguntado por los medios sobre la asistencia de miembros del Gobierno a la F1.

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En este sentido, Almeida ha insistido en que únicamente reclama el mismo apoyo institucional para los grandes acontecimientos celebrados en ambas ciudades. "Yo lo único que pido es que no se aplique distinto rasero. No parece tan difícil", ha apostillado.

El alcalde sí ha confirmado su presencia el domingo en Madring, jornada en la que está prevista la asistencia de los Reyes, a quienes ha agradecido su respaldo a un evento "extraordinariamente importante" para la capital. "Estaré allí para darles el cariño que la ciudad de Madrid tiene a sus majestades los Reyes", ha concluido.

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