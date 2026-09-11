Macron visitará España a finales de septiembre con el Tratado de Amistad pendiente de ratificar

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará una visita oficial a España los días 29 y 30 de septiembre en la que se reunirá con el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha adelantado 'La Vanguardia' y han confirmado a Europa Press fuentes de Moncloa.

El presidente francés acudirá acompañado por su esposa, Briggite Macron, y serán recibidos por los Reyes, ocho años después del viaje oficial de Felipe VI y Letizia a París, en octubre de 2018. Desde entonces, estaba pendiente esta visita que se ha ido posponiendo por varios motivos, incluida la imposibilidad de ratificar definitivamente el Tratado de Amistad.

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Firmado por Sánchez y Macron en la cumbre celebrada en Barcelona en enero de 2023, la polémica en torno al artículo 2.4, en el que se prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, ha impedido hasta la fecha su ratificación.

El Gobierno intentó aprobarlo por primera vez en 2025, pero fracasó por la abstención de Junts y Podemos en el Congreso. Un año después volvió a llevar la iniciativa a votación y para superar este escollo llegaron a un "acuerdo interpretativo" por el que se invitará a ministros galos a participar en reuniones 'ad hoc' pero no en el Consejo de Ministros propiamente dicho.

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Sin embargo, los de Alberto Núñez Feijóo siguen rechazándolo y se valieron de su mayoría absoluta en el Senado para paralizar temporalmente su entrada en vigor. El PP considera que el mencionado punto es contrario a la Constitución y aprobó un requerimiento en la Cámara Alta para pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie al respecto.

Si el TC respalda la tesis del Gobierno, la votación volvería al Congreso y previsiblemente saldría adelante con los votos favorables de la mayoría de la investidura.

Por el contrario, la Asamblea Nacional y el Senado franceses ya dieron luz verde al Tratado en marzo de 2025 y por tanto París permanece a la espera de que España haga lo propio.

"SOLIDARIDAD" DE MACRON POR CEUTA

El viaje oficial de Macron se producirá además en plena crisis por la situación en la ciudad autónoma de Ceuta, dos meses después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 personas de manera irregular el 30 de julio tras la que el presidente francés trasladó su "solidaridad" con Sánchez y ofreció ayuda a España a través de la Agencia Europea de Guarda de Costas y Fronteras (Frontex).

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El dirigente francés no se sumó a las críticas a España encabezadas por Italia que pidió su expulsión del espacio de libre circulación europeo conocido como 'Schengen' y estableció controles temporales a viajeros.