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Trump aprovecha el 11S para defender la guerra contra Irán: "No tendrán un arma nuclear"

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Washington, 11 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este viernes la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para defender la guerra iniciada por su Administración contra Irán y prometer que la República Islámica nunca obtendrá un arma nuclear.

"Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear", afirmó el mandatario durante la ceremonia que tuvo lugar en el Pentágono. EFE

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