Bulgaria se desmarca de la estrategia antidrones de la OTAN

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Sofía, 11 sep (EFE).- Bulgaria no se sumará a Drone Edge, la iniciativa antidrones de la OTAN dotada con más de 40.000 millones de dólares, anunció este viernes el ministro de Defensa búlgaro, Dimitar Stoyanov.

La decisión llega apenas un mes después de que el mismo Stoyanov admitiera que su país, miembro de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea (UE), no cuenta con una protección adecuada contra la creciente amenaza que suponen los vehículos aéreos no tripulados.

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La iniciativa Drone Edge fue anunciada en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara en julio y prevé una inversión superior a los 40.000 millones de dólares durante los próximos cinco años en tecnología antidrones, así como desarrollar una estrategia que entre otros aspira a multiplicar por cinco los operadores de drones hasta finales de 2027.

Es la tercera iniciativa orientada a reforzar la seguridad colectiva europea y euroatlántica a la que Bulgaria rehúsa unirse.

Según los analistas, la decisión refleja la postura del primer ministro de la nación balcánica, Rumen Radev, considerado afín a Moscú, quien se ha opuesto reiteradamente a prestar asistencia militar a Ucrania, ha cuestionado la eficacia de las sanciones de la UE contra el Kremlin y aboga por un acercamiento diplomático con Rusia.

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Bulgaria tampoco forma parte del proyecto del sistema europeo conjunto de defensa antimisiles balísticos FREYJA y Radev ha rechazado participar en la Coalición de Voluntarios.

Ante el Parlamento búlgaro, Stoyanov justificó hoy la negativa argumentando ante el Parlamento que el país ya participa en una iniciativa similar dentro de la UE y que duplicar esfuerzos sobrecargaría los limitados recursos financieros de su cartera.

El rechazo de Bulgaria coincide con un incremento de los incidentes con drones en su propio territorio, principalmente en las aguas del mar Negro, tratándose en general de dispositivos usados en los enfrentamientos bélicos rusos-ucranianos que llegan a las costas búlgaras arrastrados por corrientes marinas.

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Entre principios de 2026 y finales de agosto, las Fuerzas Armadas búlgaras atendieron unas 60 alertas por hallazgo de drones en territorio nacional, según datos proporcionados por el Ministerio de Defensa a la agencia de noticias Svobodna Tochka.

Según ese mismo medio, Sofía negocia actualmente la compra de unos diez sistemas antidrones, una cobertura que apenas alcanzaría a proteger el 8 % de su frontera norte. EFE