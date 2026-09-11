Temas del día de EFE News Latino del viernes 11 de septiembre

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11S ANIVERSARIO

Nueva York - Nueva York conmemora este viernes el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3.000 muertos y marcaron un antes y un después en la historia reciente de Estados Unidos.

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Washington - El presidente Donald Trump participa en el Pentágono en un evento conmemorativo por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

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EEUU INMIGRACIÓN

Tucson (AZ) - La construcción de un nuevo tramo de 100 kilómetros de muro fronterizo con México, impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, comenzó a finales de agosto en Arizona pese a la oposición de la Nación Indígena Tohono O'odham, que considera que el proyecto viola su soberanía, amenaza el medioambiente y resulta innecesario ante la caída del "95 %" en las detenciones migratorias en ese sector.

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SURINAM VENEZUELA

San Juan - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúne con la mandataria de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, con el objetivo de estrechar los lazos económicos entre ambos países.

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU INFLACIÓN.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 3,4 % en agosto después de bajadas consecutivas en los dos meses anteriores, a tono con los pronósticos de analistas, influenciada por un rebote en los precios del combustible debido a la guerra en Irán.

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Nueva York.- EEUU MODA.- La marca española Custo Barcelona presenta su colección primavera-verano 2027 en la Semana de la Moda de Nueva York.

Miami.- FÚTBOL AMERICANO NFL.- En paralelo al inicio de la temporada de la NFL, los Miami Dolphins inician su expansión oficial en Argentina con una 'watch party' este domingo en el Hard Rock Café de Buenos Aires. El proyecto, que incluye futuras clínicas deportivas y academias, busca conectar con la afición local y presentar sus planes a marcas estratégicas (foto) (video)

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