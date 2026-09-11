Familiares de víctimas del 11S denuncian en el 25 aniversario supuesto rol de Arabia Saudí

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Nueva York, 11 sep (EFE).- Familiares de víctimas del 11S en Nueva York denunciaron este viernes, en los actos de homenaje con motivo del 25 aniversario de los atentados, el supuesto rol de Arabia Saudí en los ataques y reclamaron al Gobierno del presidente Donald Trump que inste a Riad a admitir su participación.

"A mi marido, Tom Strada: se te echa de menos con cada día que pasa. Pero, ¿cómo es posible que hayan pasado 25 años y sigamos sin obtener justicia por el papel que desempeñó Arabia Saudí en su asesinato?", aseguró Terry Strada, viuda de un hombre que falleció en los ataques a las Torres Gemelas, saltándose el guión durante el tradicional acto de lectura de nombres de las víctimas.

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Strada, que recibió los aplausos de los presentes, acusó al reino Saudí de fomentar "una cultura nefasta de terrorismo antiamericano en todo el mundo" y de enviar a agentes "para apoyar a los secuestradores islamistas radicales" que estrellaron aviones en Nueva York, Washington y Pensilvania hace 25 años.

"Sin embargo, durante 25 años, Administración tras Administración -incluidos los líderes presentes aquí hoy-, se optó por proteger a los saudíes en lugar de apoyar a las familias del 11 de septiembre", afirmó Strada, que apeló directamente al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, presente en la ceremonia, además de al presidente Trump.

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"El presidente Trump aún puede cambiar esto. Dígales a los saudíes que dejen de mentir. Dígales que, si quieren ser amigos de Estados Unidos, no pueden seguir negando todo esto: todo el dolor y toda la destrucción que todos hemos sufrido. Vicepresidente Vance, gracias por estar aquí hoy. Por favor, transmita este mensaje", remató Strada.

Un grupo de familiares de víctimas del 11S, así como supervivientes de los atentados, han presentado una demanda colectiva contra Arabia Saudí por su supuesta complicidad en los ataques, aunque el proceso no ha llegado aún a juicio, ya que un tribunal federal de apelaciones estudia actualmente un recurso del Gobierno de Riad.

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Una de las piezas claves del caso es un hombre saudí llamado Omar Al Bayoumi, que vivió en Estados Unidos entre 1994 y 2001 y que, entre otras cosas, ayudó a alojar y dio apoyo en California a dos de los cinco saudíes que secuestraron el vuelo 77 de American Airlines contra el Pentágono el 11 de septiembre de 2001.

Distintas pruebas documentales muestran además que Al Bayoumi mantuvo contacto regular con representantes del Ministerio de Asuntos Islámicos saudí y con Anwar al-Awlaki, que acabaría siendo jefe de Al-Quaeda en la península arábiga, durante los años que vivió en Estados Unidos. EFE

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(foto) (vídeo)