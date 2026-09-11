Wall Street abre en verde mientras el petróleo cae por debajo de los 100 dólares el barril

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Nueva York, 11 sep (EFE).- Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1,11 %, mientras el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) caía por debajo de los 100 dólares el barril.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situaba en los 52.642 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,95 %, hasta 7.664 enteros, y el tecnológico Nasdaq ganaba un 1 %, hasta las 26.342 unidades.

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El WTI comenzó la jornada con una bajada del 3,5 %, hasta 98,91 dólares el barril, tras alcanzar ayer su nivel más alto en tres meses impulsado por el temor de los operadores a que la guerra de Estados Unidos contra Irán se prolongue más de lo previsto.

Esta preocupación estuvo infundada por una noticia del Wall Street Journal que asegura que altos asesores de la Casa Blanca, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han sugerido al presidente Donald Trump que el conflicto podría alargarse durante el resto de su mandato.

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Por otro lado, el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) dio a conocer hoy que el Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se mantuvo en el 3,4 % en agosto después de bajadas consecutivas en los dos meses anteriores, influenciado por un rebote en los precios del combustible debido a la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles componentes de energía y los alimentos, bajó al 2,4 %, situándose una décima por debajo de lo donde se situó en julio.

La cifra interanual de inflación está por encima del umbral del 2 % establecido como objetivo por la Reserva Federal (Fed) y promete ser determinante en la reunión de la próxima semana, cuando un banco central dividido decidirá si mantener o subir los tipos de interés.

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El pico más reciente en el IPC se registró en mayo pasado, cuando saltó al 4,2 %, el nivel más alto desde abril de 2023.

En otros mercados, el oro avanzaba un 0,4 %, hasta 4.423 dólares la onza, y la plata un 0,57 %, hasta 65,31 dólares la onza, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, de referencia, bajaba hasta el 4,9 %. EFE

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asg/rcf