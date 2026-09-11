Los hutíes aseguran controlar 5.400 kilómetros cuadrados tras operación en oeste del Yemen

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Saná, 11 sep (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen aseguraron este viernes que han expulsado a las formaciones respaldadas por Arabia Saudí de seis distritos en las provincias de Taiz y Al Hudeida, en el oeste, durante una operación a gran escala iniciada la semana pasada que permitió controlar 5.400 kilómetros cuadrados de territorio.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó en un comunicado que la operación que empezó el 3 de septiembre también golpeó a "siete divisiones militares compuestas por 38 brigadas, dejando cientos de efectivos muertos, capturados o heridos", sin especificar cifras exactas de las víctimas.

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Asimismo, indicó que las fuerzas hutíes también liberaron a prisioneros que llevaban años retenidos por las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí en la costa oeste.

El portavoz añadió que los rebeldes interceptaron en 32 ocasiones aviones de combate saudíes y derribaron nueve aeronaves.

En los últimos días, los rebeldes han encadenado avances rápidos en la costa occidental yemení después de completar ayer el control de toda la provincia de Al Hudeida y tomar el distrito de Hays y la zona costera de Al Jauja, además de la estratégica ciudad portuaria de Moca y las islas de Zuqar, Hanish Mayor y Hanish Menor.

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Mientras, hoy extendieron su ofensiva hasta el distrito de Dhubab, próximo a Bab al Mandeb, mientras avanzaban hacia la isla de Mayun.

El estrecho de Bab al Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Aden, y por extensión con el océano Índico, siendo una vía navegable internacional vital y uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más importantes del mundo.

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No obstante, Sarea insistió en que la navegación marítima seguía siendo "segura" para todas las compañías navieras, a excepción de los buques saudíes sujetos a la prohibición hutí anunciada previamente, al tiempo que advertía que el grupo mantendría su política de "bloqueo por bloqueo" hasta que cesen los "ataques contra el Yemen y el asedio a su población".

La coalición liderada por Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y los hutíes venían de una etapa de relativa calma desde la tregua de 2022, pero la escalada actual se reactivó primero a mediados de julio y volvió a intensificarse desde finales de agosto y en los últimos días.

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El inicio de la escalada fue el bombardeo del aeropuerto internacional de Saná por parte del Ejército yemení para impedir el aterrizaje de un avión iraní con una delegación hutí, lo que los insurgentes atribuyeron a Riad y respondieron con misiles y drones contra territorio saudí.

Después dieron un paso más al declarar un embargo marítimo contra el país del golfo Pérsico en el mar Rojo, mientras denunciaban el bloqueo saudí sobre puertos y aeropuertos en las zonas bajo su control. Desde entonces, el intercambio de golpes ha ido en aumento.EFE

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