Agencias

La inflación de Brasil se desacelera hasta el 4,42 % tras deflación del 0,32 % en agosto

Guardar

Río de Janeiro, 11 ago (EFE).- La inflación en Brasil se desaceleró dos décimas, hasta el 4,42 % interanual, por la caída de los precios de los alimentos y de la habitación el mes pasado que permitieron que el país registrara una deflación del 0,32 % en agosto.

Fue la primera vez que la mayor economía latinoamericana registró deflación en los doce últimos meses. En agosto de 2025 también registró una reducción del índice de precios, pero entonces la deflación fue de solo el 0,11 %. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aumentan a 27 los niños muertos por el incendio en una escuela en el este de la RD Congo

Infobae

Patrimonio Nacional "ocupa" los Reales Sitios con 40 conciertos en los que destaca el órgano y las mujeres

Patrimonio Nacional "ocupa" los Reales Sitios con 40 conciertos en los que destaca el órgano y las mujeres

Vucic presentará su dimisión "el 25 o el 26 de septiembre" para concurrir a las elecciones anticipadas

Vucic presentará su dimisión "el 25 o el 26 de septiembre" para concurrir a las elecciones anticipadas

José Mourinho sobre final del Mundial 2030: "Debería ser en el Bernabéu, es un estadio mítico e histórico"

José Mourinho sobre final del Mundial 2030: "Debería ser en el Bernabéu, es un estadio mítico e histórico"

Claves del programa matemático español en la respuesta de la IA al problema del milenio Navier-Stokes

Claves del programa matemático español en la respuesta de la IA al problema del milenio Navier-Stokes