La inflación de Brasil se desacelera hasta el 4,42 % tras deflación del 0,32 % en agosto

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Río de Janeiro, 11 ago (EFE).- La inflación en Brasil se desaceleró dos décimas, hasta el 4,42 % interanual, por la caída de los precios de los alimentos y de la habitación el mes pasado que permitieron que el país registrara una deflación del 0,32 % en agosto.

Fue la primera vez que la mayor economía latinoamericana registró deflación en los doce últimos meses. En agosto de 2025 también registró una reducción del índice de precios, pero entonces la deflación fue de solo el 0,11 %. EFE

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