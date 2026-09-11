La alianza conjunta de drones UE-Ucrania empieza a trabajar para acelerar producción

Guardar

Bruselas, 11 sep (EFE).- La alianza de drones entre la Unión Europea (UE) y Ucrania celebró este viernes su primera reunión con el objetivo de cooperar para acelerar el desarrollo y la producción de sistemas de drones de última generación y de defensa contra esos aparatos.

La alianza reunió en la sede de la Comisión Europea a 18 miembros fundadores, entre los que se incluyen fabricantes, innovadores, empresas emergentes y compañías en expansión de los Estados miembros de la UE, los países del Espacio Económico Europeo y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y Ucrania.

PUBLICIDAD

"Ahora trabajarán en las actividades acordadas, con una segunda reunión de la junta directiva prevista antes de que termine el año (...). Se trata de una iniciativa impulsada por la industria junto con Ucrania. Es un vehículo para la colaboración industrial y la integración con Ucrania", resaltó en una rueda de prensa el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius.

La iniciativa fue presentada durante el tercer Foro de la Industria de Defensa UE-Ucrania, celebrado en Kiev, y Kubilius recordó que "supone un primer paso" en la aplicación del acuerdo UE-Ucrania sobre drones que anunció la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, el pasado 15 de julio como parte del Pacto Industrial de Defensa UE-Ucrania.

PUBLICIDAD

Kubilius enfatizó que son necesarios "ciclos de diseño que se midan en semanas, no en meses, y contramedidas que sigan ese ritmo".

En primer lugar, dijo que trabajarán para acelerar las empresas conjuntas y la producción común entre empresas de la UE y de Ucrania, así como la vigilancia del flanco oriental europeo.

A fin de ampliar la capacidad, señaló que la líneas de producción se deben mantener alerta también durante los períodos de menor actividad para reactivarse "en cuestión de semanas".

"Actualmente, las industrias de la UE producen alrededor de 1,5 millones de drones al año. Tenemos que igualar la capacidad de producción rusa", recalcó Kubilius, quien defendió "colaborar con Ucrania en el ámbito de la infraestructura de mando, control y reconocimiento para sistemas no tripulados".

PUBLICIDAD

En tercer lugar, el comisario lituano se mostró a favor de "crear un ecosistema para la guerra con drones similar al de Ucrania", en el que el diseño, la producción, la adquisición y el manejo de los aparatos, así como la experiencia en primera línea, estén integrados.

La idea, de ese modo, es identificar y desarrollar las formas de superar los retos de las cadenas de suministro o los componentes para la producción de drones, explicó.

Finalmente, se refirió a acelerar conjuntamente con la industria ucraniana la investigación, el desarrollo y la adquisición reduciendo "de años a meses" el tiempo que transcurre desde que se establece un requisito hasta que se obtiene un prototipo.

Preguntado por el incidente en el que estuvo cerca de ser alcanzado por un dron el avión en el que viajaba el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el martes cuando sobrevolaba Moldavia en dirección a Noruega, Kubilius respondió que, "como ha dicho el presidente Zelenski, puede que esto no fuera una agresión directa".

PUBLICIDAD

"No obstante, está muy claro que la situación se está volviendo cada vez más peligrosa, también para la aviación civil de los países vecinos, y nos exige ser aún más proactivos a la hora de desarrollar nuestras capacidades de defensa", comentó.

Recordó asimismo que, el año pasado, también sufrió imprevistos en un viaje junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por los países del flanco oriental, cuando "en Bulgaria nuestros pilotos comentaron que estaban teniendo serios problemas con la interferencia de las señales de navegación, lo cual también resulta muy peligroso para la navegación civil". EFE

PUBLICIDAD