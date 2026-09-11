Irán reivindica la "victoria del valiente pueblo de Yemen" ante los avances de los hutíes en la costa yemení

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El vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, ha reivindicado este viernes la "victoria del valiente pueblo de Yemen" ante los avances de los hutíes en la costa oeste del país, incluida la toma de la estratégica localidad de Moca, situada en los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb.

"Nos complace la victoria del valiente pueblo de Yemen", ha señalado el vicepresidente iraní en un mensaje en redes sociales, en referencia a la toma de varias localidades en una zona estratégica por el control del estrecho de Bab el Mandeb, la vía de entrada al mar Rojo.

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"Nuestro mensaje, como siempre, a los gobernantes de la región es una invitación a la racionalidad, a liberarse de la dependencia y a unirse en torno a la bandera del Islam", ha señalado Aref.

En este sentido ha urgido a la "formación de un bloque económico y político islámico poderoso", que "respete las consideraciones de vecindad y la cohesión regional", incidiendo en que esto es "la garantía de los intereses de la comunidad islámica".

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Los hutíes, grupo respaldado por Irán, pese a sus diferencias ideológicas y organizativas, han logrado en las últimas jornadas avances territoriales en la costa oeste del país, tomando en las últimas horas las localidades de Dhubab y Murad, con lo que han capturado en el último día la totalidad de la franja costera en el mar Rojo que no estaba en sus manos.