ElevenLabs abre una 'pop up' en Madrid para entrevistar con IA a los dos pilotos de Audi en la Fórmula 1

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Elevenlabs, la compañía conocida por su tecnología de voz y audio con Inteligencia Artificial (IA), ha abierto durante unos días una tienda 'pop up' en Madrid en la que se puede entrevistar virtualmente a los dos pilotos de la escudería Audi de Fórmula 1, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

ElevenLabs, fundada en 2022 por Mati Staniszewski y Piotr Dabkowski, está especializada en el desarrollo de IA para la generación y síntesis de voz, y se ha dado a conocer entre la generación Z por algunas de las voces predeterminadas en TikTok, como la voz 'Adam'. La compañía, valorada en 11.000 millones de dólares, opera a escala global con oficinas en varios países.

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En la presentación de la 'pop up' en Madrid, que estará abierta al público hasta este domingo en la calle Belén, 4 aprovechando la celebración del Gran Premio de España de Formula 1, la responsable de Marketing Growth y Experiencia en ElevenLabs en España, Sasha Glatt, ha dado los detalles de la empresa y ha ofrecido un recorrido por el espacio interactivo en el que se pueden probar algunas de sus soluciones.

Las dos líneas principales de producto de ElevenLabs son agentes de IA conversacionales, diseñados para atención al cliente, ventas y capacitación de empleados --con clientes en España como Mapfre o eDreams--, y ElevenCreative, una plataforma como una herramienta modular que permite pasar de un 'prompt' a una campaña publicitaria completa y que nació como un generador de voces por IA.

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De hecho, ElevenLabs, como socio tecnológico oficial del equipo Audi F1, ofrece en una de las demostraciones interactivas la posibilidad de hacer una entrevista a los agentes conversacionales basados en las voces y bases de conocimiento de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

"En esta experiencia tenemos las voces de Gabriel Bortoleto y de Nico Hülkenberg clonadas a través de nuestra tecnología, y aquí adentro se puede entrevistar a los dos pilotos con su propia voz", subraya Glatt.

En esta demostración, cada uno de los pilotos responde naturalmente con su voz, incluso en distintos idiomas como el castellano, a preguntas sobre el rendimiento de su escudería en el mundial de Fórmula 1, cuál es su piloto español favorito o detalles sobre la próxima carrera que acontecerá en la capital española.

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"Ellos nos pasaron su información: de dónde vienen, cuál es su estrategia, qué es lo que les importa, qué es lo que les preocupa", señala Glatt para explicar que "los agentes de IA utilizan la base de conocimiento, que en este caso son las experiencias de Nico y de Gabi, y una segunda que es la voz, lo que permiten los modelos de ElevenLabs ser agnósticos a cualquier idioma".

Además de otra de las demostraciones relacionadas con la voz, como la IA que simula el acento sevillano contando chistes, la experiencia estrella es la tienda de ropa interactiva en la que el usuario puede conversar con un agente de voz para negociar el precio de prendas en tiempo real, e incluso conseguir una rebaja de hasta 40 por ciento si es capaz de sacar una carcajada al agente de IA.

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La segunda línea principal de producto de SevenLabs es ElevenCreative. Según la demostración compartida por Glatt, se ha podido ver cómo en un panel completo se seleccionaban, mediante distintas tarjetas, la generación del contenido en vídeo, en audio o los textos para crear una campaña publicitaria final.

"La plataforma junta todos estos elementos, imagen, vídeo, música, efectos de sonido y voz, en un 'asset' final que puede ayudar a los equipos de marketing y a equipos de producción a generar contenido a gran escala", afirma Glatt sobre una plataforma que se caracteriza por su capacidad modular para poder editar cualquier contenido sin alterar el resto.

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En lo que respecta al uso de sus propios modelos de IA y de plataformas como Gemini para imágenes y Seedance para vídeo, Glatt ha recalcado el compromiso de la empresa con la seguridad y autenticidad del contenido generado con IA con el uso de marcas de agua digitales.