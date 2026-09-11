El rey inaugura en Rota el espacio Base Forum, que ofrece un viaje por la historia compartida con la Base Naval

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El rey Felipe VI ha inaugurado este viernes 11 de septiembre el Centro Cultural y Museo Municipal de Rota 'Base Forum', un espacio museístico de 2.300 metros cuadrados que nace con el objetivo de exhibir la evolución experimentada por la localidad gaditana como enclave defensivo desde el siglo XVIII hasta la actualidad, así como el impacto y la transformación experimentada tras la implantación de la Base y los más de 60 años de presencia norteamericana.

El monarca, que previo a esto ha asistido a la conmemoración del 11-S en la Base Naval, ha podido ver de primera mano algunas de las piezas expositivas de este museo, como un helicóptero de la Guardia Civil que prestó servicio en la Unidad Aérea de Rota, un camión de bomberos P-19 Airport Rescue Fire Fighting (ARFF) o un helicóptero de la Base Naval.

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A su llegada a Base Forum, ha recibido el saludo del alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y de la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, para posar a continuación ante una placa conmemorativa y recibir el saludo del historiador José Antonio Bejarano, encargado de ofrecer las explicaciones durante el recorrido.

Felipe VI ha iniciado la visita por la sala expositiva principal, continuando por la colección de fotografías y recorriendo el hangar que alberga las piezas de gran volumen, como las aeronaves militares. Además, ha conocido el planteamiento museográfico de este espacio de 2.300 metros cuadrados, articulado en torno a fotografías, documentos, objetos, recuerdos y testimonios aportados por vecinos, familias, instituciones y colectivos relacionados con Rota y la Base Naval.

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En el hangar, el rey ha participado en un saludo y una fotografía de grupo con la corporación municipal, y se ha dirigido a la sala de la colección de fotografías, donde ha firmado en el libro de honor y ha recibido del alcalde de Rota una fotografía del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano' navegando frente a las aguas de Rota.

Posteriormente, ha continuado la visita en la primera planta, en la sala dedicada al siglo XVIII. El recorrido aborda algunos de los principales hitos de esta historia compartida, desde los acuerdos suscritos entre España y Estados Unidos en 1953 y el comienzo de las obras de la Base en 1956, hasta la consolidación de Rota como enclave estratégico de la Armada y su relevancia internacional.

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FOTOGRAFÍAS, RECUERDOS Y TESTIMONIOS

Más que un museo centrado exclusivamente en acontecimientos y fechas, Base Forum pretende acercarse a la historia de Rota a través de las personas que la han protagonizado. Para ello, se ha reunido fotografías, documentos, objetos, recuerdos y testimonios aportados por vecinos, familias, instituciones y colectivos relacionados con la ciudad y la Base Naval.

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Esta participación ciudadana permite recuperar una memoria que también se encuentra en las experiencias cotidianas, como esas relaciones personales y la convivencia entre roteños, militares españoles y ciudadanos estadounidenses.

La fotografía tiene un papel destacado en esta propuesta. Las imágenes permiten observar cómo era el territorio antes y durante la construcción de la Base Naval, los cambios experimentados por el municipio y la aparición de nuevas formas de vida y relaciones sociales.

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El visitante puede contemplar la evolución a lo largo de los años desde diferentes perspectivas, combinando los grandes acontecimientos con escenas que forman parte de la memoria de varias generaciones de roteños.

Base Forum incorpora también recursos interactivos que buscan hacer más comprensible y participativa la visita. Entre ellos destaca una gran maqueta accesible e interactiva, que permite identificar distintos puntos de Rota y de la Base Naval y visualizar la evolución del territorio.

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A ello se suma una web app de audioguía, accesible mediante códigos QR desde el propio teléfono móvil. Esta herramienta permite ampliar la información de las piezas y fotografías expuestas y acceder a contenidos audiovisuales y visualizaciones en 360 grados.

El objetivo es que cada visitante pueda recorrer el espacio a su propio ritmo y profundizar en aquellos contenidos que más le interesen, haciendo de la tecnología un complemento de la experiencia y una herramienta para acercar la historia a públicos de diferentes edades y capacidades.

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Según el Ayuntamiento de Rota este espacio nace con una doble vocación: preservar una parte fundamental de la memoria reciente de Rota, y ponerla al alcance de la ciudadanía y de quienes visiten la localidad.

La propuesta se completa con espacios destinados a exposiciones temporales, actividades culturales y otros eventos, con la intención de que sea también un nuevo punto de encuentro y dinamización cultural para la ciudad gaditana. De este modo, se podrán seguir incorporando contenidos, recuerdos y nuevas aportaciones que permitan enriquecer el relato y mantener viva una memoria que pertenece a varias generaciones.

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