El diésel alcanza los 6 dólares por galón en EEU.U. por las guerras en Ucrania e Irán

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Nueva York, 11 sep (EFE).- El precio medio del diésel en Estados Unidos alcanzó este viernes los 6 dólares por galón por primera vez en la historia, impulsado por las guerras en Ucrania e Irán, que han provocado interrupciones en el suministro, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

El diésel se paga hoy a 6,06 dólares por galón, un 63 % más que lo que se pagaba en el mismo periodo del año pasado.

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Los estados de EE.UU. con el precio del diésel más caro actualmente son California (7,98 dólares por galón), Washington (7,06), Hawái (7), Oregón y Nevada (6,4), y Pensilvania y Alaska (6,2).

Mientras, el precio medio de la gasolina se sitúa en los 4,3 dólares por galón.

Los analistas relacionan la subida del combustible, en parte, con el incremento de los precios del petróleo debido principalmente a la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con un renovado intercambio de ataques en el último mes.

El crudo intermedio de Texas (WTI, en inglés) superó ayer los 100 dólares el barril, apoyado por el temor de los operadores a que esta guerra dure más de lo previsto.

Estas preocupaciones estuvieron infundadas por una noticia del Wall Street Journal que asegura que altos asesores de la Casa Blanca han sugerido al presidente, Donald Trump, que el conflicto podría extenderse durante todo su mandato.

Por otro lado, en Ucrania, las fuerzas rusas tomaron durante la última semana ocho localidades en las regiones ucranianas de Donetsk, Zaporiyia y Járkov, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.

Mientras, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas tras un ataque de drones ucranianos contra la región de Tula, a 200 kilómetros al sur de Moscú, de acuerdo con las autoridades rusas, que informaron también de ataques contra un centro logístico del gigante del comercio electrónico Ozon y una refinería en Sarátov. EFE

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