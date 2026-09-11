Ecologistas tachan el proyecto de RD de centros de datos como "insuficiente" y piden límites a consumo de agua y energía

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Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el proyecto de Real Decreto de centros de datos del Gobierno es "insuficiente" a la hora de prevenir y reducir de forma adecuada sus impactos ambientales y sociales de estas instalaciones. En este sentido, reclaman modificaciones al texto para implantar límites al consumo de agua y energía.

Por ello, han presentado alegaciones junto a otros actores sociales al proceso de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, ambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, según han informado este viernes en un comunicado conjunto.

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Si bien han valorado que el Ejecutivo avance en la regulación de un sector en rápida expansión, los ecologistas han reclamado una regulación más ambiciosa que garantice que el desarrollo de nuevos centros de datos respete los límites ambientales y sociales de cada territorio y responda a criterios de suficiencia, eficiencia y cobertura con energías 100% renovables, teniendo en cuenta además los efectos presentes y futuros del cambio climático.

En total, plantean tres cambios principales. Uno de ellos es establecer salvaguardas ambientales y sociales máximas al consumo de agua y energía de los centros de datos y evaluar el impacto acumulado de todos ellos en un territorio, no proyecto por proyecto.

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Otro es decidir dónde y en qué condiciones pueden instalarse y exigir que su nueva demanda eléctrica se cubra con generación 100% renovable, "sin desplazar las necesidades de descarbonización del resto de la sociedad ni aumentar la presión sobre territorios y biodiversidad".

Por último, demandan aplicar el principio de precaución, mejorar la transparencia y garantizar una participación pública suficiente y rendición de cuentas antes de autorizar una expansión de esta magnitud. A su juicio, esto tendría que suceder a la par que se reconoce que existen "ciertos riesgos por la manipulación y desinformación que pueden mermar los procesos democráticos y los derechos colectivos".

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En este marco, han recordado que un centro de datos para inteligencia artificial de 100 megavatios (MW) puede consumir al año tanta electricidad como unos 100.000 hogares, según la Agencia Internacional de la Energía. En lo que respecta a España, han puesto como ejemplo que el centro de datos proyectado por Meta en Talavera de la Reina (Toledo), con 248 MW de potencia prevista, contempla consumir hasta 504 millones de litros de agua al año.

Estas cifras incluyen el consumo propio de la instalación y las reservas previstas para futuros equipamientos de la zona y varían según el tamaño, la carga de los servidores y, especialmente, el sistema de refrigeración.

Para las organizaciones, mejorar la eficiencia de los centros de datos no será suficiente si el consumo total de recursos continúa aumentando sin límites. "La eficiencia no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites. Necesitamos un debate social sobre el modelo de infraestructura digital que hemos de construir como sociedad y decidir cuánto, dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse esta nueva expansión", han recalcado.

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