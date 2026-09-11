Bruselas pide a los 27 la firma del acuerdo de inversiones sostenibles negociado con Ecuador

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La Comisión Europea ha trasladado este viernes al Consejo (gobiernos) los textos legales para del Acuerdo de Facilitación de las Inversiones Sostenibles negociado con Ecuador, para la firma y aplicación del que será el primer convenio de este tipo que la Unión Europea aplica con un país latinoamericano y que podrá entrar en vigor una vez que la tramitación concluya con el visto bueno del Parlamento Europeo.

El objetivo de este acuerdo es facilitar que las empresas europeas inviertan y amplíen sus operaciones en Ecuador, beneficiando tanto a los inversores de la UE como a los locales; al tiempo que se resuelven obstáculos burocráticos y se ofrece seguridad regulatoria en sectores "con un potencial sin explotar", como por ejemplo las energías renovables.

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Por primera vez en acuerdo de este tipo, el convenio incluirá disposiciones específicas destinadas a profundizar la cooperación y facilitar la inversión en energía sostenible y materias primas, sectores de especial interés para los inversores de la UE y Ecuador.

El acuerdo para las inversiones sostenibles, además, está estrechamente alineado con la estrategia 'Global Gateway' de la UE en Ecuador, que apoya las inversiones y las infraestructuras sostenibles en sectores como la energía, el saneamiento del agua y la gestión de residuos.

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La UE es uno de los principales socios comerciales y de inversión de Ecuador, y el volumen de inversión extranjera directa de la UE alcanzó los 9.100 millones de euros en 2024.