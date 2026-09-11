Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 11 de septiembre (12.00 GMT)

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Madrid, 11 sep (EFE).-

Madrid.- El exagente del FBI Mark Rossini tiene la certeza de que él pudo haber evitado los atentados del 11S. Este hecho le tortura y "no pasa un solo día" en el que su mente no repase, de manera obsesiva, lo que ocurrió aquel fatídico día de hace 25 años y, sobretodo, lo que pasó antes.

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Moscú.- El Banco Central de Rusia (BCR) decidió mantener este viernes la tasa de interés en el 14 % tras varias reducciones marginales consecutivas, al constatar una creciente presión de los precios durante los últimos meses.

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Seúl.-El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, perdió un 1,76 % este viernes, en línea con las caídas registradas en Wall Street, a medida que el precio del crudo continúa subiendo por la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 1,93 % en el cierre de la sesión de este viernes, en medio del aumento del precio del petróleo hasta niveles máximos desde hace cuatro meses ante la nueva escalada bélica en Oriente Medio.

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Nueva Delhi,.- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el secretario general de la ONU, António Guterres, llegaron este viernes a Nueva Delhi, donde mandatarios y delegaciones comenzaron a concentrarse antes de la cumbre de líderes de los BRICS que se celebrará este fin de semana.

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Nueva Delhi.- Más grandes, más representativos y también más difíciles de mantener unidos, los BRICS llegan este fin de semana a Nueva Delhi con el desafío de demostrar que once países con intereses cada vez más divergentes pueden todavía hablar con una sola voz cuando la guerra en Oriente Medio los obliga a tomar posición.

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Londres.- Activistas protestaron este viernes en la plaza Parliament Square de Londres a favor y en contra del proyecto de ley para legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales, cuya próxima votación parlamentaria está prevista este viernes.

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Madrid.- 'Gracias, equipo' es una comedia protagonizada por Maribel Verdú, Alexandra Jiménez y Pedro Casablanc que se ríe de un "absurdo mundo corporativo" cuyas actitudes y valores "no tienen ninguna gracia" y con el que el espectador puede verse muy identificado, tal y como han señalado los intérpretes a EFE.

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Londres.- El grupo británico Oasis puso ayer en los cielos de su Manchester natal un mensaje luminoso gigante que se ha interpretado de forma unánime como un anuncio de la próxima gira mundial de los hermanos Gallagher.

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Madrid.- La Policía Nacional ha desplegado a cerca de 1.300 agentes para el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, un dispositivo que incluye unidades caninas .

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Madrid.- El Barcelona ha aumentado su límite de coste de plantilla a un total de 582 millones de euros, frente a los 432 que tenía tras el mercado de invierno, cifra que en el caso del Real Madrid se sitúa en 832 millones de euros, superando los 761 anteriores, según datos de LaLiga.

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lgs/EFE

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