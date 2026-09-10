¿Quiénes son Los Tiguerones, la nueva banda ecuatoriana declarada terrorista por EE.UU.?

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Quito, 10 sep (EFE).- Los Tiguerones se convirtieron en la cuarta banda delincuencial ecuatoriana declarada por Estados Unidos como organización terrorista, tras la visita a Quito del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para afianzar la cooperación del país norteamericano en la "guerra" que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mantiene contra el crimen organizado.

Con esta declaración, Los Tiguerones pasan a ser un objetivo de Estados Unidos como ya lo son otras grandes organizaciones criminales que operan en Ecuador, como Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, también declarados grupos terroristas.

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Los Tiguerones surgieron a finales de la pasada década en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa de Ecuador, situada en Guayaquil, donde su fundador y máximo líder, William Alcívar, alias Willy, trabajaba como agente de prisiones, con la misión de controlar a los grandes criminales allí recluidos.

Dentro de la prisión, Willy entabló buena relación con Jorge Luis Zambrano, apodado Rasquiña o JL, el líder de Los Choneros que expandió la hegemonía criminal de esta banda en todo el territorio nacional, y terminó formando una facción de esta organización llamada Los Tiguerones.

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De la mano de sus hermanos Álex Alcívar ('Ronco') y Luis Alcívar ('Puya'), Los Tiguerones afianzaron su poder e influencia en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, de donde este clan es originario, así como en algunos suburbios de Guayaquil.

Tras el asesinato de Rasquiña en 2020 se abrió una guerra de bandas criminales donde Los Tiguerones y otras bandas como Los Lobos se rebelaron contra Los Choneros, una situación que dejó matanzas con centenares de muertos, especialmente entre 2021 y 2022, pero en 2023 Los Tiguerones volvieron a aliarse aparentemente con Los Choneros.

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La acción más mediática de Los Tiguerones es el asalto que protagonizaron al canal TC Televisión el 9 de enero de 2024, cuando al menos trece jóvenes armados y encapuchados irrumpieron durante una emisión en directo, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Los símbolos con la mano en forma de 'W' mostraban la subordinación a Willy.

Fue el evento más traumático de una jornada que incluyó también motines simultáneos en diversas cárceles con unos 200 rehenes en el interior, en un desafío contra la política de "mano dura" en las prisiones que iba a emprender Noboa y que derivó en el "conflicto armado interno" declarado en el país por el mandatario, que también declaró a estas bandas como terroristas.

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Para Estados Unidos, Los Tiguerones son "otras de las bandas criminales ecuatorianas que ayudan a los carteles mexicanos a mover y exportar drogas ilícitas para promover el terrorismo y la actividad criminal, incluyendo ataques a civiles, fuerzas del orden y terroristas", según Marco Rubio.

En Ecuador se le imputa un gran esquema de extorsiones, asesinatos y atentados con explosivos.

Willy fue detenido en Tarragona (España) en octubre de 2024 pero su extradición a Ecuador no llegó a concretarse, pues la Audiencia Nacional de España consideró que el Gobierno ecuatoriano no respondió a las garantías que se le solicitaban para que la vida de Alcívar no corriera riesgo en prisión.

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En enero de este año, la Justicia española lo dejó en libertad ante las críticas a esa decisión del Gobierno ecuatoriano, que pretendía recluirlo en la denominada Cárcel del Encuentro, la prisión insignia de Noboa, construida a similitud del modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, para aislar a los delincuentes más peligrosos del país. EFE