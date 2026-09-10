Los Mossos cargan contra la manifestación antifascista e impide que accedan al Fossar

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Los Mossos d'Esquadra han cargado sobre las 18.00 horas para contener el avance de manifestantes antifascistas, que han intentado acceder al Fossar de les Moreres, donde está previsto que la presidenta de AC, Sílvia Orriols, haga una ofrenda floral arropada por simpatizantes de su formación.

Los agentes de la Brigada Móvil han cargado cuando manifestantes de diversas entidades y asociaciones antifascistas catalanas, que se concentran en el passeig del Born para protestar contra la presencia de AC, han intentado sobrepasar el cordón policial.

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Los manifestantes antifascistas han respondido a la actuación policial al grito de 'sin policía no son nada', mientras que los Mossos les han arrebatado la pancarta que encabezaba la manifestación, que finalmente se han quedado simpatizantes de AC.