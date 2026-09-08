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España registrará mañana bajadas de temperatura de hasta 12ºC y lluvias abundantes en el Mediterráneo, según Meteored

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Mañana miércoles se producirá un gran cambio de tiempo, con una bajada general de las temperaturas de hasta 10 a 12ºC (o incluso localmente más) y precipitaciones abundantes que tendrán especial incidencia en el área mediterránea, según la predicción del meteorólogo de Meteored, José Miguel Viñas.

Esto se producirá por la llegada de un frente atlántico bastante activo asociado a una profunda borrasca que irá circulando al norte de las Islas Británicas. De acuerdo con Viñas, el frente comenzará hoy martes a atravesar el noroeste peninsular, dejando lluvias abundantes a su paso que localmente podrán ser fuertes tanto en Galicia como en Asturias.

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A lo largo de la tarde y la noche, estas precipitaciones se extenderán por gran parte de Castilla y León, así como por el resto del área cantábrica. Mañana el frente seguirá cruzando la Península y alcanzará Baleares y provocará precipitaciones que tendrán especial incidencia en el área mediterránea. Allí podrán descargar tormentas fuertes a muy fuertes, con importante aparato eléctrico y granizadas.

"Las zonas a vigilar son Cataluña, Baleares y el sureste peninsular", ha avisado Viñas.

Por zonas, la predicción recoge descensos de hasta 10 a 12 ºC (localmente más) en las máximas de Aragón, el noreste de Castilla y León, La Rioja, Cataluña, interior de la Comunidad Valencina e interior de Castilla-La Mancha. Frente a esto, el calor seguirá siendo intenso, aunque ya no extremo, en el interior de Andalucía, la Región de Murcia y en algunos lugares del sur de Canarias.

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Allí las máximas se situarán en torno a los 35ºC. El jueves bajarán más los valores térmicos en las costas mediterráneas, Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla.

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