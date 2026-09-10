El Congreso español aprueba la nacionalidad para los saharauis en un "paso histórico"

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Madrid, 10 sep (EFE).- El Congreso español aprobó este jueves la ley para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan ser españoles, en un paso que la mayoría de los partidos y los representantes saharauis que asistieron al debate, consideran "histórico".

La ley, de la que según los colectivos saharauis podrían beneficiarse entre 80.000 y 120.000 personas, viene a reparar en parte el "abandono" en el que consideran que les ha dejado el Estado español desde hace medio siglo, cuando se firmó el Acuerdo Tripartido de Madrid del 14 de noviembre de 1975, por el que España cedió la administración del Sáhara Occidental -que entonces era una provincia española- a Marruecos y Mauritania.

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La norma fue propuesta por el grupo de izquierda Sumar, socio minoritario de los socialistas en el Ejecutivo, y se ha tramitado durante los últimos meses.

La votación salió adelante, como estaba previsto, con el apoyo de los socios del Ejecutivo, (partidos de izquierda y nacionalistas) la abstención del conservador Partido Popular (PP) y los independentistas catalanes de Junts y el voto en contra del ultraderechista Vox.

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Todos los diputados que respaldaron la ley aplaudieron al final de la votación, muchos en pie, salvo los socialistas, y dirigiendo la mirada a la tribuna de invitados, donde un grupo de saharauis lo celebraba con el signo de la victoria.

Durante el debate, el partido socialista se arrogó el mérito de esta norma, al subrayar el diputado Artemi Rallo que no sería posible "si no contara con el impulso y el liderazgo" del Gobierno progresista que encabezan los socialistas.

Sin embargo, este partido fue el único que rechazó la toma en consideración de la ley el 25 de febrero de 2025 y el responsable, según sus socios de Sumar, de que permaneciera enterrada en un cajón durante más de un año.

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La diputada de Sumar Tesh Sidi, nacida en un campo de refugiados saharaui y niña acogida en España, fue la protagonista de este debate, donde advirtió antes de la votación que no comparte "ninguna abstención" que se pueda plantear: "Una abstención o un no es estar del lado de Marruecos", dijo.

Con la aprobación de la ley, Tesh Sidi señaló que se devuelve el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron "y este Estado se lo quitó". Se repara así una "injusticia histórica", subrayó.

En el debate, tanto el PP con los socios del Gobierno de coalición criticaron a los socialistas por abandonar la tradicional neutralidad activa en la cuestión del Sáhara, en marzo de 2022, y alinearse con Rabat, apoyando su plan de autonomía para la excolonia española.

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Los socios pidieron revertir el volantazo del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, respecto del Sáhara y lamentaron que los socialistas hayan "traicionado" las esperanzas de los saharauis, una "vergüenza" que pesará sobre ellos.

El debate de esta iniciativa se produce en medio de la crisis de Ceuta, ciudad española fronteriza con Marruecos, después de la entrada masiva de migrantes los pasados 30 y 31 de julio procedentes de ese país y el papel que pudo jugar Rabat, y algunos grupos se preguntan si su aprobación tendrá alguna respuesta por parte marroquí.

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El Gobierno de Marruecos no se ha pronunciado oficialmente sobre esta ley aunque en la prensa de ese país hablan de "confusión" en España y de un nuevo foco de tensión.

La nueva ley tiene que ir ahora al Senado, al ser probablemente enmendada -la Cámara tiene mayoría absoluta del PP-, deberá volver al Congreso para su aprobación definitiva. EFE

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