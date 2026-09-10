El líder opositor turco debe indemnizar a Erdogan por preguntarle si duerme tranquilo

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Estambul, 10 sep (EFE).- Un juzgado de Ankara ha condenado este jueves al líder de la oposición de Turquía, el socialdemócrata Özgür Özel, a pagar al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, una indemnización de 800.000 liras (unos 14.000 euros) por discursos políticos en los que, entre otras expresiones, preguntaba al mandatario cómo podía dormir con la conciencia tranquila.

El abogado de Erdogan, Hüseyin Aydin, informó hoy en la red X que un tribunal de Ankara ha hallado culpable a Özel de calumnias y afirmaciones sin fundamento hacia el presidente en tres discursos pronunciados el 13 y 18 de agosto de 2025 ante la cárcel de Silivri, ante una congregación de su partido y en un mitin en Estambul.

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El letrado asegura que se impusieron tres multas distintas, que en total suman 800.000 liras, pero no especifica cuáles fueron las afirmaciones contenciosas en estos discursos del líder opositor.

El diario opositor BirGün, sin embargo, recuerda que la frase más recordada de aquellos discursos era una en la que Özel se dirigía directamente a Erdogan con las palabras: "A partir de ahora, cuando te acuestas con la cabeza en la almohada, ¿cómo puedes decirte: 'Soy un hombre honrado, puedo dormirme con la conciencia tranquila'?"

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En los mismos mítines, Özel también acusó al partido de Erdogan, el islamista AKP, de haber presionado a una destacada figura del partido opositor CHP, Özlem Çerçioglu, alcaldesa de Aydin, que en aquella semana se había convertido en tránsfuga, afiliándose a la formación islamista.

Según Özel, desde el entorno gubernamental se la había puesto ante la opción de "pasarse al AKP o acabar entre rejas", en un momento en el que proliferaban los juicios por corrupción, siempre con prisión preventiva, contra alcaldes del CHP, recuerda el citado diario. EFE

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