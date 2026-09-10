El Congreso tumba por primera vez la Cuenta General del Estado, con los votos de PP, Vox y Junts

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El Pleno del Congreso ha rechazado por primera vez un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, en concreto la relativa a 2024, donde se detectó el uso de casi 2.400 millones de euros de fondos europeos sobrantes para pagar pensiones.

Además de expresar su rechazo a la Cuenta General del Estado, el hemiciclo también ha aprobado un dictamen que pide al organismo fiscalizador realizar en el plazo de tres meses un informe con las consecuencias de no tener un proyecto de Presupuestos.

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La Declaración sobre la Cuenta General del Estado es un trámite que ha venido aprobándose en el Parlamento sin mayor inconveniente. Sin embargo, la última realizada relativa a 2024 levantó las críticas de PP y Vox por desvelar el Tribunal de Cuentas que el Gobierno estaba usando recursos sobrantes del Plan de Recuperación para pagar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos.

BRUSELAS DIJO QUE TODO ESTABA BIEN

Tanto la Comisión Europea, como el Gobierno y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, aseguraron que esa práctica no era ilegal y cumplía las reglas establecidas para los fondos europeos, pero la oposición optó por una posición crítica y tanto PP como Vox decidieron impulsar acciones para manifestar su rechazo.

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En concreto, en la Comisión Mixta donde se congrega Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, y donde PP y Vox tienen mayoría, se impulsó una resolución con el rechazo expreso a la Cuenta General del 2024.

Pero además de ese rechazo, tanto los de Alberto Núñez Feijóo como los de Santiago Abascal querían dejar reflejado su censura a la falta de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en lo que va de legislatura.

Así, además de la resolución se impulsó un dictamen en paralelo para pedir devolver al Tribunal de Cuentas esa Declaración sobre la Cuenta General por diferentes motivos, como la "ausencia de Presupuestos Generales del Estado", el uso de las modificaciones presupuestarias ejercido por el Gobierno y los "riesgos inherentes" de esta práctica.

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Otros de los motivos que se alegaron para devolver la Cuenta General del Estado son el "deterioro de las cuentas públicas" y el voto particular que un consejero del Tribunal de Cuentas presentó a la declaración tras conocerse el uso de los fondos europeos sobrantes para pagar pensiones.

JUNTS: "NO PRETENDAN UN BLANQUEAMIENTO"

Aunque la posición de PP y Vox hacia la Cuenta General era conocida, el voto de Junts era crucial para saber si saldría adelante la resolución y el dictamen.

Durante el debate, el diputado posconvergente Josep Maria Cruset ha criticado duramente la gestión presupuestaria del Gobierno durante el debate de la Cuenta General del Estado de 2024, denunciando que "los últimos presupuestos se aprobaron en noviembre del 2022, hace casi cuatro años".

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Cruset ha lamentado que ni siquiera ha presentado un proyecto de presupuestos ante la Cámara para su debate. Además, ha censurado las "irregularidades contables" en la Cuenta General, afirmando que el Gobierno "ha imputado las pensiones del mes de diciembre de aquel año al presupuesto siguiente" y ha acusado al Ejecutivo de haber dejado "de reconocer las obligaciones por más de 5.000 millones de euros" e inflado "los derechos sobredeutados por un valor de 13.900 millones de euros".

El diputado ha dicho que si se tiene en cuenta todo esto y que, además, se ha ejecutado "la mitad de lo que tocaba a Cataluña y el doble del que tocaba a Madrid", Junts no va a "blanquear" al Gobierno "votando a favor".

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Finalmente, el Pleno ha dado el visto bueno a las acciones impulsadas por PP y Vox, que también tendrán que votarse en el Pleno del Senado por surgir de una comisión mixta. Al tener el PP mayoría absoluta en la Cámara Alta, también se aprobará previsiblemente el rechazo a la Cuenta General del 2024.