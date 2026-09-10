Agencias

Marruecos no acepta "ser chivo expiatorio" en ajustes de cuentas políticos de España

Guardar

Rabat, 10 sep (EFE).- "El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos" en España, alertó hoy el Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores.

Rabat se pronunció así en una declaración sobre las relaciones con España en la que lamenta que "algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos".

PUBLICIDAD

"Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común", agrega el comunicado. EFE

Últimas Noticias

Los matemáticos, ante la resolución del problema Navier-Stokes: "Debe haber un justo reconocimiento a los españoles"

Los matemáticos, ante la resolución del problema Navier-Stokes: "Debe haber un justo reconocimiento a los españoles"

La Policía de Brasil realiza registros por presunto desvío de fondos para financiar una película sobre Bolsonaro

La Policía de Brasil realiza registros por presunto desvío de fondos para financiar una película sobre Bolsonaro

El festival de cine de Nueva York presentará el nuevo documental sobre Elizabeth Holmes

Infobae

Organizaciones de sociedad civil convocan manifestaciones contra AfD en 12 urbes alemanas

Infobae

Argentina denuncia a otras cinco petroleras que operan en Malvinas y amplía demanda previa

Infobae