Los matemáticos, ante la resolución del problema Navier-Stokes: "Debe haber un justo reconocimiento a los españoles"

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La Real Sociedad Matemática Española (RSME) ha reclamado un "justo reconocimiento" a la contribución de los matemáticos españoles Luis Martínez Zoroa y Diego Córdoba en la resolución del problema de Navier-Stokes, uno de los grandes retos matemáticos del siglo XXI que la empresa OpenAI asegura haber resuelto gracias a la inteligencia artificial.

"En esta caso, es evidente que la IA se ha apoyado en contribuciones previas realizadas por matemáticos humanos, un aspecto que seguramente no ha quedado suficientemente claro a la hora de presentar este hallazgo", ha señalado a Europa Press la presidenta de la RSME, María Victoria Otero.

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Para la presidenta de la Real Sociedad Matemática Española, "la dependencia humana de la IA siempre va a estar presente, y en este caso es muy obvio".

"Más allá de lo impactante de la solución, lo que aun falta en este proceso, y es algo de vital importancia, es una validación completa, rigurosa y con criterios científicos del descubrimiento, y cuando esta llegue es indudable que debe haber un justo reconocimiento a las imprescindibles contribuciones de los matemáticos españoles y miembros de la RSME", ha reclamado.

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Otero ha asegurado que la demostración de OpenAI "se basa fuertemente" en las ideas y trabajo previo de los investigadores españoles sobre el problema de Navier-Stokes. "Es tan sencillo como que, de no haber sido por Córdoba y Martínez, no habría demostración", ha zanjado.

El matemático Tristan Buckmaster ha denunciado falta de transparencia y presiones por parte de OpenAI después de que la compañía anunciara que sus modelos habían resuelto uno de los Problemas del Premio del Milenio, poco después de que el investigador de Nueva York compartiese con ellos los logros de su trabajo, para el que se ayudó de modelos de inteligencia artificial de la compañía.

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Tristan Buckmaster (Courant Institute de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos) y el investigador de Anthropic Levent Alpöge, trabajaron sin presupuesto institucional durante un año para resolver un problema abierto desde hacía décadas dentro de la mecánica de fluidos, que se engloba dentro de uno de los siete problemas del Premio del Milenio. Esto es, un conjunto de cuestiones que representan algunas de las preguntas más profundas en la frontera de las matemáticas.

Concretamente, el problema tratado está relacionado con la ecuación de Navier-Stokes y la cuestión de si el movimiento fluido tridimensional y uniforme puede romperse. Gracias a la ayuda de modelos de IA como Claude de Anthropic y Codex de OpenAI, ambos investigadores han logrado demostrar un resultado que la comunidad científica llevaba años persiguiendo, avanzando en la resolución del problema de Navier-Stokes.

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Además de utilizar potentes modelos de IA, la idea de partida para la investigación de Buckmaster y Alpöge se apoyó en la previa investigación de los matemáticos españoles Diego Córdoba y Luis Martínez-Zoroa, que llevaban años explorando esa vía.

No obstante, este hallazgo ha ido de la mano de una polémica, debido a que este mismo martes, OpenAI también ha anunciado haber encontrado una solución con sus modelos de IA para este mismo problema de matemáticas, yendo más allá de los logros conseguidos por Buckmaster y su compañero Alpöge, y sin consenso sobre de quién es el mérito.

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La respuesta de OpenAI, en el anuncio hecho días atrás sobre Navier-Stokes, mantiene que no reclamará el Premio del Milenio, y reconoce la prioridad del trabajo de Buckmaster y Alpöge, aunque afirma que no accedió a datos concretos de los usuarios para lograr su resultado.