Kung: "Es algo enorme lograr la segunda victoria en la Vuelta"

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 10 sep (EFE).- Stefan Küng (Tudor), ganador de la contrarreloj en Jerez de la Frontera, se mostró muy feliz por haber logrado su segunda victoria en la Vuelta, la primera de ellas en Madrid en 2024 y la segunda para su equipo en la presente edición.

"Es algo enorme lograr una segunda victoria para Tudor. Fue fantástico ver ganar a Marco Brenner. Compartimos habitación en esta Vuelta, así que creo que es un resultado magnífico para nuestra habitación", dijo Kung.

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El doble campeón de Europa de la modalidad, nacido en Wil hace 32 años, puso en valor el trabajo que se hace en su equipo para preparar las pruebas contrarreloj.

"Subo yo solo al solo, pero puedo asegurar que hay mucha gente trabajando duro en la sombra. Especialmente en el ámbito de la contrarreloj: tenemos un equipo de innovación que trabaja intensamente con nuestras marcas. Quiero darles las gracias a todos ellos. Y, por supuesto, también a quienes me ayudaron a recuperarme tras mi lesión de febrero. Me gustaría compartir esta victoria con mucha gente", comentó.

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A pesar de haber cometido algún error durante los 32 km de recorrido, Kung fue capaz de llevarse la victoria con un tiempo de 35.22 minutos, a una media de 54,4 km/hora.

"Había que estar muy concentrado desde el principio. En una contrarreloj tan rápida, no puedes permitirte errores importantes. Y, al ser tan rápida, también resulta difícil marcar diferencias. Pasé un momento algo complicado tras la segunda subida y calculé mal un par de curvas. Pero luego logré recuperar el ritmo. Ahí fue donde marqué la diferencia", concluyó.

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