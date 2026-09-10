Hideo Kojima continuará el desarrollo de Physint con Xbox tras el fin de la colaboración con PlayStation

10/09/2026 Recurso de la colaboración entre Kojima Productions y Xbox para desarrollar Physint POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX

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Hideo Kojima ha anunciado un acuerdo con Xbox para sacar adelante Physint, después de que PlayStation decidiera "apartarse" de la colaboración que mantenían para este proyecto.

Kojima Productions, el estudio de desarrollo del creador de Metal Gear, podrá continuar trabajando en Physint, un nuevo videojuego de acción y espionaje con el que el desarrollador pretende redefinir el género.

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Anunciado en 2024, Physint empezó a desarrollarse en colaboración con PlayStation, pero Sony ha decidido separar su camino del de Kojima. "Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado la difícil decisión de apartarnos de la colaboración con Kojima Productions en su proyecto Physint", ha confirmado en un breve comunicado compartido en la red social X.

El proyecto, no obstante, no quedará en el limbo, ya que se desarrollará en colaboración con Xbox. "Los creadores tienen la libertad de elegir dónde y cómo dar vida a sus ideas. Nos sentimos honrados de que Kojima-san haya elegido Xbox para colaborar con Kojima Productions en Physint", ha expresado la directora ejecutiva, Asha Sharma, en un comunicado.

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Kojima Productions y Xbox ya colaboran con OD (Overdose), un videojuego de terror en desarrollo en el que también participa elactor y cineasta Jordan Peele.

"Además de OD y Physint, esta relación se extenderá más allá de los videojuegos, ya que Xbox y KKojima Productions colaborarán en cine y televisión para llevar nuevas historias a un público más amplio", afirma la división de videojuegos de Microsoft.

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