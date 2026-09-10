Suno lanza v6, su primer modelo de música de IA con el apoyo de la industria discográfica

10/09/2026 Imagen del nuevo modelo de IA v6 de Suno. POLITICA SUNO

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Suno ha lanzado el nuevo modelo de música con Inteligencia Artificial (IA) v6 que se caracteriza por ser el primero con el apoyo explícito de la industria discográfica tras las demandas por infracciones de derechos que ha sufrido la compañía por sus anteriores versiones.

Suno, en el anuncio hecho en su web, ha confirmado que el modelo v6 fue diseñado y entrenado a partir de acuerdos con grandes sellos discográficos como Warner Music Group, BMG y Believe, y que se trata de "una suite de modelos para apoyar a todas las personas que hacen música con Suno, desde artistas y productores profesionales hasta creadores emergentes y amantes de la música".

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Suno ya se ha enfrentado a demandas por infracciones de derechos de autor en sus versiones anteriores, y ahora parte desde cero con el nuevo conjunto de modelos v6, que ha utilizado música con licencia oficial y datos autorizados de usuarios.

La familia de modelos v6 está compuesta por el v6, el insignia, diseñado para ofrecer mayor precisión y calidad técnica en todos los géneros (disponible en las suscripciones Pro y Premier); y la variante experimental v6-wild, también de pago, que ha sido ideada para dar resultados más creativos e impredecibles.

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El tercer modelo es gratuito, v6-mini, y es la versión rápida y optimizada que está disponible para todos los usuarios. Asimismo, Suno cuenta con dos suscripciones de pago, Pro Plan por 7,20 euros al mes y el Premier Plan, que se queda en los 22 euros.

Además, con el lanzamiento de v6 se incluyen nuevas herramientas de edición que permiten desde editar partes específicas de una canción a través de un 'prompt' o combinar elementos de múltiples pistas, hasta "muestrear" un instrumento vocal para generar un nuevo tema desde él mismo.

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Suno también prevé pagar a los sellos discográficos y a los artistas cuando se use su catálogo para entrenar a los modelos o se generen nuevas composiciones dentro de la plataforma. Un sistema similar al que puede usar Spotify en su plataforma, pero con la coyuntura del uso para generar nueva música con IA.

De hecho, Suno incluye salvaguardas para revisar los archivos de audio y las letras que suben los usuarios en busca de un uso no autorizado, con el objetivo de "dar más transparencia a las personas sobre cómo se usa la IA en la música y hacer que sea más difícil que los actores maliciosos abusen de las herramientas".

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