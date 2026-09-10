Las muertes por suicidio se situaron en 3.808 en 2025, 145 menos que en 2024 y el tercer descenso anual consecutivo

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este jueves de que el año pasado se produjeron 3.808 muertes por suicidio, según las cifras provisionales, lo que supone el tercer descenso anual consecutivo de fallecimientos por esta causa, con una disminución de 145 respecto a 2024 y de 419 en comparación con 2022, así como una reducción acumulada superior al 10 por ciento.

"Es una evolución positiva, es una evolución esperanzadora, pero obviamente, como siempre, debemos interpretarla con prudencia", ha subrayado García en rueda de prensa después de aseverar que "siguen siendo 3.808 vidas perdidas y familias rotas", tras lo que ha apuntado que el suicidio es un "fenómeno complejo, multicausal", con una "dimensión social".

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La ministra ha puesto en valor el "esfuerzo decidido" que ha hecho en los últimos años el Ministerio de Sanidad para situar la salud mental "en el sitio que se merece dentro de las políticas públicas" y por reforzar la prevención del suicidio como una "prioridad de país".

En este contexto, ha avanzado que su departamento está redactando un Real Decreto que regulará el Sistema de Vigilancia de Salud Mental y creará el primer registro estatal del suicidio.

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