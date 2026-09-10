Rusia detiene a un guardia de seguridad de la Embajada de Reino Unido por un supuesto complot junto a Ucrania

30/04/2020 Detalle de un coche de la Policía rusa POLITICA EUROPA INTERNACIONAL RUSIA MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO

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Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la detención de un guardia de seguridad ruso que trabaja en la Embajada de Reino Unido en Moscú bajo la sospecha de que preparaba una operación de 'falsa bandera' contra el jefe de la legación británica con el presunto objetivo de arrastrar a Londres a "un conflicto directo" con el país euroasiático.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha indicado en un comunicado que el hombre era "un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)" que "estaba empleado por una organización encargada de la seguridad de la Embajada británica en Moscú", antes de agregar que está imputado por "alta traición".

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Así, ha afirmado que el hombre habría recopilado información sobre trabajadores de la legación "en beneficio del SBU", al tiempo que ha recalcado que el objetivo era "usar la información para preparar y ejecutar actos de sabotaje y terrorismo contra el jefe de la misión y otro diplomático para posteriormente acusar a Rusia de cometerlos".

El FSB ha manifestado que el objetivo de estas acciones sería "arrastrar a Reino Unido a un conflicto armado directo con Rusia, garantizar nuevos suministros de armas y equipamiento militar de Londres a Ucrania y aumentar las sanciones contra Rusia", según un comunicado publicado a través de su página web.

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Por último, ha alertado a Reino Unido y a "otros patrocinadores del régimen de (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski" sobre que, "en aras de su propia supervivencia, las autoridades de Kiev están dispuestas a perpetrar actos de sabotaje y terrorismo incluso contra sus aliados estratégicos".

Por el momento, ni Ucrania ni Reino Unido han respondido a las afirmaciones del FSB. Londres es uno de los principales socios y apoyos de Kiev frente a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que derivó en un drástico enfriamiento de las relaciones entre los gobiernos británico y ruso.

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