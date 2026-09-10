Agencias

Rusia anuncia nuevos avances en el noreste de Ucrania con la toma de otras dos localidades en Járkov

Imagen YF7ZXV2MZZA6XDKU6NDXXTCKYE
Guardar

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves nuevos avances en el noreste de Ucrania con la toma de otras dos localidades en la provincia de Járkov, donde esta semana ha logrado el control de cinco aldeas, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que sus tropas han logrado tomar Goptovka y Zarubinka, que se suman a otras tres capturadas durante los últimos tres días, sin informar sobre posibles bajas en los combates y sin que Kiev haya reaccionado oficialmente a estos anuncios desde Moscú.

PUBLICIDAD

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PLD Space presenta Miura 9 como una "evolución" para que España "lidere" el acceso europeo al espacio

PLD Space presenta Miura 9 como una "evolución" para que España "lidere" el acceso europeo al espacio

Irene Rosales se pronuncia sobre la ausencia de Kiko Rivera en el primer día de colegio de sus hijas

Irene Rosales se pronuncia sobre la ausencia de Kiko Rivera en el primer día de colegio de sus hijas

Georgia se suma a las sanciones estadounidenses contra las aerolíneas iraníes

Infobae

La presión de maquinistas obliga a Renfe a retirar los S106 de Madrid-Valencia para no perjudicar a viajeros

La presión de maquinistas obliga a Renfe a retirar los S106 de Madrid-Valencia para no perjudicar a viajeros

Inspirado en EE.UU., Macron pide un frente común europeo de lanzamientos espaciales

Infobae